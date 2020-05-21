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Усик і Світоліна у вишиванці: як українські спортсмени вітають зі святом – яскраві фото

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Як українські спортсмени вітають з Днем вишиванки
Як українські спортсмени вітають з Днем вишиванки / instagram.com/olgakharlan

21 травня – Всесвітній День вишиванки. До святкування долучилися українські спортсмени, які похизувалися своїми колоритними вишиванками.

Українські спортсмени вітають з Днем вишиванки

Легендарний у минулому боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко у своєму інстаграмі опублікував фотографію у вишиванці та заявив, що "все буде добре".

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Приєднався до вітань борець вільного стилю, чемпіон світу –  Жан Беленюк. Народний депутат України також опублікував фотографію у вишиванці в інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой прикид на сегодня с днём вышиванки

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Привітав з Днем вишиванки боксер Денис Берінчик. Він опублікував фотографію, на якій у вишиванці й Олександр Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітаю! дорогі друзі )#всеммираидобра

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk)

Свою розкішну вишиванку показала чи не найтитулованіша спортсменка України – Ольга Харлан.

Похизувалася вишитою сорочкою найкраща тенісистка України Еліна Світоліна. "Шануймо разом традицію, що об’єднує цілу націю", – написала Еліна.

Єдиний український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний теж приєднався до святкування та опублікував фотографію в інстаграмі.


Інстаграм-сторінка Дмитра Підручного / скриншот

У донецькому "Шахтарі" вирішили подарувати вишиванку португальському тренеру Луїшу Каштру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Із Днем вишиванки! ⠀ Сьогодні перед початком тренування @piat30 від імені команди вручив головному тренеру @luis_castro_official традиційну українську вишиванку. ⠀ Happy Vyshyvanka Day! ⠀ Today, before the start of the training session, Andriy Pyatov gave the manager Luis Castro a traditional Ukrainian embroidered shirt on behalf of the team. ⠀ #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #вишиванка #vyshyvanka

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

 

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Денис Берінчик Віталій Кличко Жан Беленюк Ольга Харлан Еліна Світоліна Дмитро Підручний
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