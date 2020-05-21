Усик і Світоліна у вишиванці: як українські спортсмени вітають зі святом – яскраві фото

21 травня – Всесвітній День вишиванки. До святкування долучилися українські спортсмени, які похизувалися своїми колоритними вишиванками.

Українські спортсмени вітають з Днем вишиванки

Легендарний у минулому боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко у своєму інстаграмі опублікував фотографію у вишиванці та заявив, що "все буде добре".

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Приєднався до вітань борець вільного стилю, чемпіон світу – Жан Беленюк. Народний депутат України також опублікував фотографію у вишиванці в інстаграмі.

Привітав з Днем вишиванки боксер Денис Берінчик. Він опублікував фотографію, на якій у вишиванці й Олександр Усик.

Свою розкішну вишиванку показала чи не найтитулованіша спортсменка України – Ольга Харлан.

Похизувалася вишитою сорочкою найкраща тенісистка України Еліна Світоліна. "Шануймо разом традицію, що об’єднує цілу націю", – написала Еліна.

Єдиний український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний теж приєднався до святкування та опублікував фотографію в інстаграмі.



Інстаграм-сторінка Дмитра Підручного / скриншот

У донецькому "Шахтарі" вирішили подарувати вишиванку португальському тренеру Луїшу Каштру.