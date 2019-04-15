Відомий коментатор назвав причину відставки головного тренера ФК "Львів"

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Юрій Бакалов
Юрій Бакалов / Фото з відкритих джерел

Футбольний коментатор Віктор Вацко поділився своєю думкою про причини відставки Юрія Бакалова з ФК "Львів".

За словами Віктора Вацко, ФК "Львів" не потребує головного тренера, тому що керівництво клубу нав'язує свою думку наставнику.

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Це історія, де є головний тренер, який має свою думку щодо кадрових рішень. А є керівництво, яке нав'язує йому свою думку. У "Львові" головний тренер вже не потрібен. Там може стати головним тренером тільки людина, у якої немає своєї думки і йому дуже потрібні гроші, тому що він бідний на футбольній ниві. Я вже чекаю, коли Олексій Боровиков, керівник клубу, отримає тренерську ліцензію і почне тренувати команду.

Але відповідальність несе головний тренер, а не ті, хто привіз футболістів. Ви ж привезли бразильців – несіть відповідальність. Якщо не хочете нести, тоді не везіть цих гравців. І поки там буде така ситуація, жоден солідний тренер, який себе поважає, і переживає за своє ім'я і реноме, туди не піде. Це утопія для кожного з тренерів. З Бакаловим це не перший випадок, а продовження тенденції", – сказав Вацко.

Спорт 24 писав, що у понеділок, 8 квітня, "Львів" та 53-річний Юрій Бакалов прийняли рішення розірвати контракт за згодою сторін.

Наразі клуб залишається без головного тренера, але "Львів" розглядає на заміну Бакалову ряд кандидатур і має намір оголосити ім'я нового наставника в найближчі дні.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Львів
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