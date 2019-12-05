Відомий український тенісист відклав своє повернення через операцію

Експерша ракетка України Олександр Долгополов вимушений відкласти своє повернення на корт. Тенісист переніс чергову операцію.

Про операцію на нозі Долгополов повідомив у соцмережах. За його словами, він повернеться на корт через 4-5 тижнів.

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Все пройшло успішно, 2 тижні милиць, на корт через 4-5 тижнів. Думаю, повернення доведеться відкласти, подивимося на скільки,

– написав українець.



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Раніше Олександр Долгополов анонсував своє повернення. Українець заявився на змагання у Досі.

Окрім того, Долгополов повинен був зіграти на Australian Open-2020.

Відкритий чемпіонат Австралії – найуспішніший турнір серії Гренд Слем для українця. У 2011 році він дійшов до чвертьфіналу.

Що відомо про травму Долгополова? У травні 2018 року Олександр зазнав травми руки. Тенісист переніс декілька операцій на кисті. Долгополов не брав участі у турнірах з травня 2018 року.