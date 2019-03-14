Визначилися усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 13 березня, були зіграні останні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Відтак стали відомі усі учасники чвертьфіналу.

До 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийшли одразу чотири англійські клуби – "Тоттенхем", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль". Решта чотири клуби представляють Нідерланди ("Аякс"), Португалію ("Порту"), Італію ("Ювентус")та Іспанію ("Барселона").

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Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 15 березня. Перші матчі цієї стадії заплановані на 9-10 квітня, матчі-відповіді – 16-17 квітня.

Варто зазначити, що чотири англійські клуби можуть зіграти один з одним на цій стадії турніру.