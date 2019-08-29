Володимир Бородянський: хто такий глава Міністерства культури, молоді та спорту

Верховна Рада України призначила Володимира Бородянського главою Міністерства культури молоді та спорту. Міністерство буде створене на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики.

Біографія Володимира Бородянського

Бородянський народився 15-го січня 1974 року в місті обласного значення Новий Розділ (Львівська область). У 1997 році він закінчив фінансово-економічний факультет за фахом "Фінанси та кредит" Київського національного економічного університету. З 1998 року – комерційний директор газети "Московський комсомолець в Україні".

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З 2000 року – керівник відділу з управління медіа-активами "Альфа-банку". Бородянський 14 років працював в медіахолдингу Віктора Пінчука StarLight Media (група об'єднує телеканали: СТБ, ICTV, Новий, M1, M2 й ОЦЕ).

З 2012 очолював медіагрупу. У грудні 2018 року Володимир Бородянський залишив телегрупу. З листопада минулого року Бородянський внесений до списку санкцій Російської Федерації. За освітою фінансист. Власник премії "Спеціальний приз премії Телетріумф" 2010 та 2011 року.

29 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Бородянського своїм радником з гуманітарних питань (поза штатом).

Бородянський про кар'єру політика та свої погляди

"Запрошення прийшло з боку президента. Ми зустрічалися двічі – спочатку була пропозиція зайнятися гуманітарним блоком, потім я підготував бачення роботи над гуманітарною стратегією. Вся дискусія зайняла близько місяця", – розповів він в інтерв’ю "Ліга. Бізнес".

Він також пояснив, чому "погодився на держслужбу" (хоча Бородянський призначений радником поза штатом).

Ще декілька місяців тому у мене були зовсім інші плани: поїхати до Англії на навчання, розвивати свій стартап, пов'язаний, до речі, з освітою і культурою. Але, зустрівшись і поговоривши з президентом, я йому повірив. Повірив, що він налаштований рішуче, що він готовий битися за країну, в сенсі, боротися за незалежну сильну державу до кінця. Повірив, що зараз третій історичний шанс (після 2005-го і 2015-го), і, якщо я не наважуся зараз, то буде нечесно щодо країни й самого себе. Сидіти на кухні й давати поради кожен може, а зробити... Для мене це стало викликом,

– заявив Бородянський.

За словами пана Бородянського, його найперша мета на державній службі – "це знаходження смислів". "В Україні є гуманітарна сфера, у якій бере участь держава: спорт, культура, театр, кіно тощо. Ми всі – суспільство – витрачаємо на неї N мільярдів гривень. І важливо, щоб держава і суспільство могло відповісти на питання: для чого це все існує, яка мета, які завдання, чого ми хочемо досягти", – пояснив він.

За словами пана Бородянського, завдання президента полягає у створенні гуманітарної стратегії, формуванні конкретної програми дій, підґрунті для зміни законодавства та появі нового, трансформуванні інфраструктури гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії.

Володимир Бородянський уточнив, що цим займатиметься команда робочої групи, яку він добиратиме "з найкращих професіоналів індустрії, у якій за кожним напрямком буде закріплений окремий куратор".

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Бородянський вважає проблемою те, що олігархи мають можливість впливати й маніпулювати громадською думкою. Розв'язати цю проблему, на його думку, можна декількома шляхами. По-перше, досягти економічної незалежності ЗМІ. По-друге, зробити так, щоб контент медіа був не маніпулятивним.

Також пан Бородянський підтримує заборону російського контенту, хоча раніше був проти.

"Я завжди був проти квотування, як інструменту розвитку, але це працює", – про це заявив радник президента з гуманітарної політики та медіаменеджер у програмі "Незалежність. Як це було".

Медіаменеджер розповів, що він визнає факт спрацювання мовних квот в Україні. Також він вважає, що це на сьогодні виявилося ефективним механізмом розвитку української мови

Є дуже яскравий приклад – закордонне кіно, яке в кінотеатрах повинно бути українською мовою. Сьогодні якість українського перекладу – вона неймовірна. Це окреме аудіолітературне мистецтво. Так, як українці сьогодні працюють з перекладами кіно – це фантастична робота. Це спрацювало,

– повідомив Володимир Бородянський.

"В тому ж числі спрацювали й квоти на радіо. Звісно, не тільки це, адже це багатофакторна модель. Але все разом воно спрацювало не те, що сьогодні ми маємо більше виконавців, які звучать в просторі, ніж це було п’ять років тому", – додав Бородянський.

До Бородянського Міністерство молоді та спорту України очолював Ігор Жданов. Жданов очолював міністерство з 2 грудня 2014 року й склав повноваження 29-го серпня 2019 року.