WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію
Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) тимчасово позбавила акредитації московську антидопінгову лабораторію.
Про це повідомила 22 січня пресслужба WADA.
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Відповідно до такого рішення, лабораторія не зможе виконувати будь-яку роботу з аналізу зразків крові, які пов'язані з програмою біологічного паспорта спортсмена.
Поки точно невідомо, скільки буде діяти таке рішення. Відомо лише те, що заборону не знімуть до кінця дисциплінарного провадження, яке проводить дисциплінарний комітет.
Нагадаємо,
- 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу.
- Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії.
- Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.
- У РУСАДА був 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони ним скористалися.
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