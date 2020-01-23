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WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію

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Московська антидопінгова лабораторія

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) тимчасово позбавила акредитації московську антидопінгову лабораторію.

Про це повідомила 22 січня пресслужба WADA.

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Відповідно до такого рішення, лабораторія не зможе виконувати будь-яку роботу з аналізу зразків крові, які пов'язані з програмою біологічного паспорта спортсмена.

Поки точно невідомо, скільки буде діяти таке рішення. Відомо лише те, що заборону не знімуть до кінця дисциплінарного провадження, яке проводить дисциплінарний комітет.

Нагадаємо,

  • 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства погодився з рекомендаціями комітету щодо відповідності та позбавив РУСАДА статусу.
  • Причина – російська сторона вносила зміни в базу даних Московської лабораторії.
  • Крім того, Росію відсторонили на 4 роки від великих міжнародних змагань (чисті спортсмени зможуть виступати в нейтральному статусі), а також позбавили права проведення великих турнірів протягом 4 років.
  • У РУСАДА був 21 день на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду (CAS). Вони ним скористалися.
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Допінг скандал в Росії
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