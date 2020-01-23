WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) тимчасово позбавила акредитації московську антидопінгову лабораторію.

Про це повідомила 22 січня пресслужба WADA.

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Відповідно до такого рішення, лабораторія не зможе виконувати будь-яку роботу з аналізу зразків крові, які пов'язані з програмою біологічного паспорта спортсмена.

Поки точно невідомо, скільки буде діяти таке рішення. Відомо лише те, що заборону не знімуть до кінця дисциплінарного провадження, яке проводить дисциплінарний комітет.