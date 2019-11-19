З 2022 року в біатлоні можуть відбутися революційні зміни
З 2022 року в регламент біатлонних змагань можуть внести серйозні зміни, які стосуються зброї.
За інформацією NRK, Європейська комісія попросила Європейське хімічне агентство вивчити питання про можливу заборону використання свинцю в спорті на відкритому повітрі.
До слова: На першому етапі Кубка світу виступлять сестри Семеренко, Джима, Меркушина й Підгрушна
Зазначимо, що свинець використовується для виготовлення куль. Швидше за все, біатлоністам доведеться повністю перейти на лазерні гвинтівки.
В даний момент на офіційних змаганнях під егідою IBU використовуються виключно малокаліберні гвинтівки і кулі зі свинцю.
З лазерних гвинтівок біатлоністи стріляють під час Різдвяної гонки в Гельзенкірхені. Повідомляється, що заборона може бути введена в 2022 році.