З 2022 року в біатлоні можуть відбутися революційні зміни

З 2022 року в регламент біатлонних змагань можуть внести серйозні зміни, які стосуються зброї.

За інформацією NRK, Європейська комісія попросила Європейське хімічне агентство вивчити питання про можливу заборону використання свинцю в спорті на відкритому повітрі.

До слова: На першому етапі Кубка світу виступлять сестри Семеренко, Джима, Меркушина й Підгрушна

Зазначимо, що свинець використовується для виготовлення куль. Швидше за все, біатлоністам доведеться повністю перейти на лазерні гвинтівки.

В даний момент на офіційних змаганнях під егідою IBU використовуються виключно малокаліберні гвинтівки і кулі зі свинцю.

З лазерних гвинтівок біатлоністи стріляють під час Різдвяної гонки в Гельзенкірхені. Повідомляється, що заборона може бути введена в 2022 році.