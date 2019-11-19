З 2022 року в біатлоні можуть відбутися революційні зміни

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Стрільба в біатлоні / Фото з відкритих джерел

З 2022 року в регламент біатлонних змагань можуть внести серйозні зміни, які стосуються зброї.

За інформацією NRK, Європейська комісія попросила Європейське хімічне агентство вивчити питання про можливу заборону використання свинцю в спорті на відкритому повітрі.

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Зазначимо, що свинець використовується для виготовлення куль. Швидше за все, біатлоністам доведеться повністю перейти на лазерні гвинтівки.

В даний момент на офіційних змаганнях під егідою IBU використовуються виключно малокаліберні гвинтівки і кулі зі свинцю.

З лазерних гвинтівок біатлоністи стріляють під час Різдвяної гонки в Гельзенкірхені. Повідомляється, що заборона може бути введена в 2022 році.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
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