Занадто довго російський допінг відволікав від чистого спорту, – президент WADA

Президент WADA Крейг Ріді прокоментував рішення усунення Росії на 4 роки від великих міжнародних змагань і позбавлення статусу РУСАДА. Відповідне рішення було прийнято 9 грудня на засіданні WADA в Лозанні.

Крейг Ріді назвав сильним сьогоднішнє рішення Виконкому. За його словами, воно демонструє бажання WADA діяти рішуче щодо російської "допінгової кризи".

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Занадто довго російський допінг відволікав від чистого спорту. Кричуще порушення російською владою умов відновлення РУСАДА, затверджених у вересні 2018 року, зажадало рішучої відповіді. Це саме те, чого ми досягли сьогодні.



Росії були надані всі можливості навести порядок у своєму домі й повернутися до світової антидопінгової спільноти заради своїх спортсменів та єдності спорту, але вона вважала за краще продовжити свою позицію обману й заперечення,

– цитує Ріді сайт WADA.

На думку президента WADA, Виконком відреагував найрішучішим чином, "захищаючи права російських спортсменів, які можуть довести, що вони не були причетні й не використали вигоду з цих шахрайських дій".

Що буде з "чистими" російськими спортсменами? Російські спортсмени, які не вживали допінг, зможуть виступати на Олімпіадах, чемпіонатах світу та інших змаганнях під нейтральним прапором.

Яка причина відсторонення Росії?

Причиною для відсторонення стало розслідування за даними з бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містяться результати досліджень за 2012-2015 роки.

Незалежні експерти встановили, що в базу вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів. За даними The Telegraph, Москва маніпулювала даними протягом 18 місяців.

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Тому WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність.

Росія має 21 день, щоб оскаржити рішення WADA, яке було прийнято 9-го грудня.