Збірна України з футболу вперше за 10 років зіграє матч на "Дніпро-Арені"

Один з двох товариських матчів збірної України, які заплановані на осінь 2019 року, відбудеться в Дніпрі.

Про це повідомили ведучі Youtube-шоу "ТаТоТаке". Читайте також: Збірна України зіграє товариський матч з командою Першої ліги Раніше повідомлялося, що українська збірна 14 листопада проведе товариський матч з Естонією. Орієнтовна дата другого матчу – 10 вересня. Суперник поки невідомий. Останній матч національної команди в Дніпрі відбувся 10 жовтня 2009 року. Тоді українці на "Дніпро-Арені" обіграли Англію (1:0) у відборі ЧС-2010. Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram