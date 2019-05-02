Збірна України з футболу вперше за 10 років зіграє матч на "Дніпро-Арені"
Один з двох товариських матчів збірної України, які заплановані на осінь 2019 року, відбудеться в Дніпрі.
Про це повідомили ведучі Youtube-шоу "ТаТоТаке".
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Раніше повідомлялося, що українська збірна 14 листопада проведе товариський матч з Естонією. Орієнтовна дата другого матчу – 10 вересня. Суперник поки невідомий.
Останній матч національної команди в Дніпрі відбувся 10 жовтня 2009 року. Тоді українці на "Дніпро-Арені" обіграли Англію (1:0) у відборі ЧС-2010.
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