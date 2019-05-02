Збірна України з футболу вперше за 10 років зіграє матч на "Дніпро-Арені"

121 Читать новость на русском
Стадіон "Дніпро-Арена"
Стадіон "Дніпро-Арена"

Один з двох товариських матчів збірної України, які заплановані на осінь 2019 року, відбудеться в Дніпрі.

Про це повідомили ведучі Youtube-шоу "ТаТоТаке".

Читайте також: Збірна України зіграє товариський матч з командою Першої ліги

Раніше повідомлялося, що українська збірна 14 листопада проведе товариський матч з Естонією. Орієнтовна дата другого матчу – 10 вересня. Суперник поки невідомий.

Останній матч національної команди в Дніпрі відбувся 10 жовтня 2009 року. Тоді українці на "Дніпро-Арені" обіграли Англію (1:0) у відборі ЧС-2010.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
сьогодні
13672
Теги: Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
сьогодні 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
91
Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
30 квітня 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
Станіслав Безушко 321
Мессі забив 600 голів за "Барселону": відео
сьогодні 07:11 Мессі забив 600 голів за "Барселону": відео
411
Забитий гол Суареса став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів: відео
1 травня 23:20 Забитий гол Суареса став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів: відео
177
Школяр з Техасу показав феноменальний результат у бігу на 100 метрів: відео
1 травня 21:24 Школяр з Техасу показав феноменальний результат у бігу на 100 метрів: відео
1431
Новини
Більше новин
Залиште відгук