Зірка "Манчестер Сіті" переходить у "Баварію": деталі трансферу

Футболіст "Манчестер Сіті" Лерой Сане невдовзі може офіційно стати гравцем мюнхенської "Баварії". Клуби ведуть перемовини щодо трансферу.

"Баварія" не полишає надії придбати Сане ще з літа 2019 року, пише 24 канал. Тоді чемпіони Німеччини були близькі, щоб придбати Лероя за понад 100 мільйонів євро.

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Та трансфер несподівано зірвався, адже Сане отримав травму у матчі за Суперкубок Англії проти "Ліверпуль". Футболіст відновлюється досі.

Повідомлялося, що "Баварія" була проти, щоб Сане взяв участь у тій грі. На виході гравця начебто наполіг наставник "містян" Пеп Гвардіола.

У підсумку "Баварія" у терміновому порядку орендувала у "Барселони" Філіппе Коутінью, а в "Інтера" – Іване Перішича.

"Баварія" повернулася до кандидатури Сане

Як повідомляє Sky Sport, 24-річний Сане прийняв рішення про своє майбутнє.

Футболіст не збирається продовжувати контракт з "Манчестер Сіті", який закінчується влітку 2021 року.

Наразі "Баварія" і "Сіті" обговорюють суму трансферу. Німецький клуб готовий заплатити 40 мільйонів євро, а чемпіони Англії вимагають 50.

Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге поділився думкою про можливий трансфер Сане.

Баварія купила б його за 100-120 мільйонів євро до розриву хрестоподібної зв'язки, однак тепер угода може вийти значно дешевше. Можливо, від 30 до 50 мільйонів,

– цитує Румменігге Goal.

Як повідомляє Get German Football News з посиланням на Sport Bild, мюнхенський клуб досяг з гравцем домовленості про 5-річний контракт.

Колишній голкіпер збірної Німеччини Роман Вайденфеллер заявив, що трансфер практично узгоджений.

"Справа майже вирішена. У колишніх гравців завжди є кілька джерел", – цитує Вайденфеллера Goal.com.

У цьому сезоні Лерой тільки одного разу виходив на футбольне поле. Його трансферна вартість складає 80 мільйонів євро.

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