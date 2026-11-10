Дружили роками: фігурантів справи "Карфаген" знайшли на спільних фото з відпочинку в Туреччині

Фігуранти справи "Карфаген" Віталій Рибалко ("Боксер"), поліцейський Олександр Дем'янчук ("Консультант") та Андрій Осіпов ("Кримінал") були знайомі задовго до викриття злочинної організації.

Про це свідчать спільні фотографії, які журналісти "Слідства.Інфо" знайшли на сторінці Рибалка у соцмережі "ВКонтакте".

Що відомо про особисті стосунки між фігурантами справи "Карфаген"?

За версією слідства, Андрій Осіпов керував злочинною організацією, учасники якої займалися шахрайством, торгівлею наркотиками та виготовленням фальшивих грошей. Рибалка підозрюють у безпосередній участі в нападах на людей.

Олександр Дем’янчук, який обіймав посаду заступника начальника відділу Управління карного розшуку поліції Київщини, за даними слідства, допомагав угрупованню уникати відповідальності.

Зокрема, він міг передавати його учасникам інформацію з поліцейських баз даних і попереджати про можливі затримання.

Журналісти з'ясували, що у 2018 році Рибалко опублікував у "ВКонтакте" спільне фото з Дем'янчуком. Ймовірно, чоловіки разом відпочивали в турецькому місті Аланія. На той час Дем'янчук працював старшим оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП у Київській області.

Віталій Рибалко та Олександр Дем'янчук разом відпочивають / Фото зі сторінки Віталія Рибалка у "ВКонтакте"

На те, що фотографію зробили саме в Аланії, вказують інші дописи Рибалка за той самий день. Він також опублікував знімок на тлі корабля, схожого на судно, яке перебуває в цьому турецькому місті, та фото з турецьким прапором.

Рибалко відпочивав в Аланії в компанії Дем'янчука / Фото зі сторінки Віталія Рибалка у "ВКонтакте"

З інших світлин видно, що Рибалко та Дем'янчук відпочивали не удвох, а в компанії друзів.

Крім того, журналісти знайшли фотографію Рибалка з Андрієм Осіповим. Її "Боксер" опублікував на своїй сторінці у "ВКонтакте" ще у 2017 році.

Осіпов і Рибалко давно знайомі між собою / Фото зі сторінки Віталія Рибалка у "ВКонтакте"

Нагадаємо, 4 листопада 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген".

За даними слідства, угруповання на чолі з раніше судимим Андрієм Осіповим займалося шахрайством через кол-центри, торгівлею наркотиками та виготовленням підроблених грошей.

До прикриття його діяльності, за версією правоохоронців, були причетні високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Учасників організації також підозрюють у викраденнях людей, нападах і катуваннях.

5 та 6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Рибалка та Дем'янчука під варту без права внесення застави.