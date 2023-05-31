Нібито "залишили друзі": Князєв висунув нове припущення щодо знайдених у нього вдома грошей

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв спробував виправдатися за гроші, які виявили у нього вдома правоохоронці. За його словами, ці кошти належали не йому.

Князєв наголосив, що цю суму нібито залишили на тривалий час його друзі. Крім цього, він також попросив суд "пом’якшити свій запобіжний захід".

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Що сказав Князєв про знайдені у нього вдома гроші

Ексголова Верховного Суду сказав, що це були гроші родини бізнесменів, які буцімто попросили його притримати цю суму, поки вони будуть відпочивати за кордоном.

Це підтверджується відповідними доказами,

– підкреслив він.

До того ж суддя бідкався, що не має мобільного телефону, для того, аби подзвонити своїй родині. Однак адвокатам вдалося зв’язатися з його близькими, щоб попросити їх подати нові звернення до суду.

Ексголова Верховного Суду просить зменшити суму грошової застави

Князєв також наполягав, щоб йому зменшили розмір призначеної грошової застави. Суддя вважає, що сума у 107,36 мільйона гривень завелика для нього і він не зможе її виплатити.

Наостанок, він наголосив, що між "сумою у 300 прожиткових мінімумів", яку йому нібито мав призначити суд та наявною заставою "лежить велика прірва".

Що відомо про справу Всеволода Князєва

У середині травня правоохоронці з НАБУ викрили тоді ще голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря в розмірі близько 3 мільйонів доларів. Цю суму він ймовірно отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь українського олігарха Костянтина Жеваго.

Згодом правоохоронці затримали ексочільника ВС. Тоді ж пленум Верховного Суду висловив свою недовіру Князєву. Це рішення підтримали 140 суддів.

Сам Князєв свою причетність до неправомірного отримання грошей не визнає. За його словами, ці кошти належали не йому.

У НАБУ та САП наголосили, що лише готівкою їм вдалося вилучити близько пів мільйона доларів США. Наразі вони встановлюють джерело походження цієї суми.