Тупицького немає, але він є: що насправді може вплинути на відстороненого суддю

Вже кілька місяців як звільнили Олександра Тупицького, а у приміщення Конституційного Суду йому вхід закритий. Попри це, його дух й надалі робить погоду на засіданнях Великої палати.

Його відсутність і надалі протоколюють. Соратники навіть намагаються саботувати судові засідання. Таких нарахували аж 6 лише у червні.

Увага Це дуже згубна ситуація для країни, – Жернаков про справу Тупицького

І це попри те, що указом президента Володимира Зеленського призначення Тупицького на посаду скасували ще у березні. Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков зазначив, що є різні групи впливу в КСУ, зокрема і група суддів, яка все ще орієнтується на Тупицького, підконтрольних Москві суддів.

Суддів призначають туди в політичний спосіб. Ті, хто звик бути політичним призначенцем, будуть діяти політично,

– наголосив він.

Звільнення Тупицького визнали не всі

Навіть районні міські суди досі сприймають його головою Конституційного Суду України. На клопотання про примусовий привід до суду, який Тупицький затято прогулював, головуючий відповів, що "це окреме положення спецзаконодавства щодо спецсуб'єкта".

Виною початкова юридична колізія. Адже згідно з законом, президент не має права звільняти суддів КСУ – про це говорять і експерти, і Венеційська комісія. Утім, відкинувши кейс Тупицького, така поведінка суддів йде у розріз з їхніми обов'язками, які вони мусять виконувати, адже вони поклялись уникати політики.

"Це вже питання будуть до них. Аж до дисциплінарної відповідальності й звільнення. Якщо вони вбачають дуже неправомірну поведінку президента щодо свого голови КСУ, вони можуть заявити про це політично і піти у відставку за власною заявою", – вважає експертка Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

Саботажу немає, – КСУ

У самій інституції саботаж служителів Феміди спростовують. Утім, навіть за появи радикальних дій з боку суддів, маємо ще одну патову ситуацію.

Законодавство ще у 2016 році так забезпечило гарантії суддів КСУ, що їх навіть при очевидних підставах звільнити без волі самого суду неможливо,

– наголосив представник президента у КСУ Федір Веніславський.

Звільнити суддю без рішення КСУ нереально

Мовляв, тому президент і пішов в обхід законодавства через Раду нацбезпеки. Нині ж, у пакеті законів для виходу з конституційної кризи, у першому читанні вже провели законопроєкт про конституційну процедуру. Там передбачено вже низку покарань.

Цікаво "Виглядає як шантаж": у Зеленського відреагували на блокування роботи КСУ

"Зараз єдиним наслідком будь-якої поведінки судді КСУ є звільнення, а за законом це може бути, до прикладу, позбавлення частини заробітної плати", – зазначила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

Тобто, карати копійкою. Розводять руками, що звільнити негідного суддю за таких умов, навіть маючи всі підстави, буде складно – вирішує усе той же КСУ. Експерти ж вчергове повторюють – такої кризи можна було б уникнути взагалі. Якби і попередники, і чинна влада запровадили справді прозорий конкурс на посаду судді Конституційного Суду.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Конкурс важливо прописати щонайшвидше, адже колізія з Тупицьким вичерпається з моментом спливу його повноважень – у лютому 2022 року. А поки він ще й стверджує, що працює – розсилає зауваження щодо проваджень поштою і нібито збирається навіть брати участь у засіданнях онлайн.

Що відомо про відсторонення Олександра Тупицького