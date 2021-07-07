Справа "вагнерівців": ТСК хоче офіційно заслухати СБУ та Порошенка

ТСК по "вагнерівцях" звернеться до СБУ з офіційним запитом, чи мала місце спецоперація. Вирішили також заслухати нардепа від "ЄС" Петра Порошенка.

Відповідне рішення Тимчасова слідча комісія оголосила за результатами засідання 6 липня.

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Офіційний запит до СБУ

Народні депутати зазначили, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю на телеканалі "1+1" підтвердив факт проведення спецоперації щодо "вагнерівців".

Однак голова ТСК Мар'яна Безугла не взяла це до уваги та наполягла на запиті до Служби безпеки. За її словами, такий підхід гарантує об'єктивність розслідування.

Окрім цього, Тимчасова слідча комісія ухвалила рішення заслухати нардепа від "ЄС" Петра Порошенка на наступному засіданні, яке запланували на 16 липня о 14:00.

"Вагнерівці" у Білорусі: коротко

У Білорусі 29 липня 2020 року затримали бойовиків ПВК "Вагнера". Вважали, що вони прибули у країну задля дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Серед "вагнерівців" були ті, хто воювали на боці окупантів на Донбасі. Україна надіслала запит на екстрадицію 28 "вагнерівців". Однак його проігнорували і передали їх Росії.

ЗМІ повідомили, що операцію зі затримання "вагнерівців" спланували українські спецслужби, проте вона провалилась через "злив" з Офісу Президента.

Раніше Олексій Данілов повідомляв , що у Раді національної безпеки й оборони немає жодного документа щодо справи "вагнерівців".

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