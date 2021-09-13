Справа "вагнерівців": ТСК нарешті заслухала учасників спецоперації

Тимчасова слідча комісія, яка розслідує ймовірний злив спецоперації українських спецслужб по затриманню бойовиків "Вагнера", зробила те, що від неї давно вимагали. Вона заслухала безпосередніх учасників спецоперації.

Мовиться про силовиків. Про це розповіла представниця фракції "Слуга народу" і голова ТСК Мар'яна Безугла.

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Зокрема вона пояснила, чим покази силовиків відрізняються від попередніх висновків комісії: "Не збігались певні дати і їхня особиста позиція. Вони вважають, що спеціальний захід був повністю успішним і що просто поступила команда на його скасування або відтермінування".

Один з прикладів, чому вони вважають успішним спеціальний захід, це те, що група безперешкодно перетнула кордон.

ТСК не викликала Зеленського та Єрмака

Крім того, Безугла відповіла на питання про те, чому ТСК не викликала і не вислухала Президента України Володимира Зеленського та голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

Якщо говорити про верховного головнокомандувача, то ТСК не має права його викликати, оскільки він є особою недоторканною,

– пояснила вона.

Відзначимо, що на закритому засіданні ТСК допитали двох учасників спецоперації – Червінського та Семенюка. Справу продовжать розглядати вже завтра, 14 вересня.

Результати ТСК: що про них відомо

Вперше про результати своєї роботи комісія доповіла 10 вересня. Безугла наголосила на тому, що це була не спецоперація, а спеціальний захід.

Комісія визнала, що розвідники планували виманити бойовиків з Росії і затримати їх. А також те, що рік тому ухвалили рішення відтермінувати операцію, вона зірвалась і бойовиків затримав Олександр Лукашенко.

Також у ТСК підтвердили, що про операцію дізнались російські і білоруські спецслужби, зокрема через те, що серед "вагнерівців" був агент з Білорусі.