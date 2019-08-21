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      Справа на 50 тисяч доларів: хто і чому замовив вбивство матері та доньки під Києвом

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      Вбиті Надія Головач та її донька Юлія Зайкова
      Вбиті Надія Головач та її донька Юлія Зайкова / Фото з Instagram

      Зниклих під Києвом 53-річну Надію Головач і її 31-річну доньку Юлію Зайкову вбили на замовлення. Поліція вже затримала підозрюваних у злочині.

      Надія Головач з донькою Юлією зникли 17 серпня по дорозі з Броварів, де проживали, до Києва. Неподалік від столиці в лісі знайшли автомобіль Toyota, в якому були документи жінок, пише прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

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      Увесь цей час поліція, прокуратура і СБУ займалися пошуками зниклих жінок і розробляли всі можливі версії.

      Згодом правоохоронці з'ясували, що обох жінок вбили. Головним замовником злочину був колишній чоловік Надії Головач. Злочин він спланував у змові з новою дружиною.

      Замовив та проплатив вбивство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судимого за умисні вбивства. Життя двох осіб замовники оцінили у 50 тисяч доларів,
      – розповіла Сарган.

      Відомо, що колишнє подружжя після розлучення у суді сперечалося за майно. Зокрема, вони мали спільний бізнес у Броварах – розважальний комплекс, куди входять сауни, мотель, автомийка та ресторан. Юлія Зайкова, дочка Надії від першого шлюбу, також була його співвласницею.

      Слідчим вдалося розкрити справу і затримати усіх чотирьох підозрюваних в організації та виконанні замовного вбивства. Наразі суд має обрати їм запобіжний захід. 

      Затримання замовників вбивства Надії Головач та її доньки Юлії: відео містить нецензурну лексику (18+)

       

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Жертви Гроші ГПУ Новини Києва
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