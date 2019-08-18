Чоловіка та жінку розстріляли біля пляжу у Чернігові: потім зловмисники поїхали грабувати інших

У Чернігові поблизу Пішохідного мосту невідомі розстріляли двох місцевих жителів – 40-річного чоловіка та 30-річну жінку. За інформацією місцевих ЗМІ, жінці вистрілили у спину та потилицю, а чоловіку – в спину та лобну частину. У вбитої жінки залишились дитина. Опісля зловмисники втекли на автомобілі Chevrolet Lanos, що належить загиблим. Інцидент трапився після 20:00 17 серпня.

Поліцію про подію повідомили місцеві жителі. Зокрема, вони розповіли, що чули постріли. Правоохоронці одразу прибули на місце та виявили там тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті.

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Згодом оперативники спільно зі спецпризаченцями загону КОРД зловмисників затримали "за гарячими слідами". Це 41-річний і 30-річний чоловіки, що раніше вже були засудженими. Місцеве видання "ЧЕline" пише, що старший є жителем сула Рудка, яке розташовується неподалік Чернігова, а молодший – жителем Чернігова. Їхали вони на автомобілі, що належить убитим. Затримання сталося близько 22:00 на вулиці Шевченка.

Крім того, під час затримання правоохоронці у зловмисників вилучили два, імовірно, автомати Калашнікова, два предмети, схожі на гранати Ф-1 і, можливо, пістолет ПМ з глушником, який мав відчутний запах пороху. Також ЗМІ пишуть ще про магазин з набоями та стартовий пістолет.

Щодо мотивів злочину, то зловмисники хотіли викрасти старенький Chevrolet Lanos. Свідки розповідають, що на пляжі "Золотий берег" було чітко чутно 2 приглушені постріли, а потім через незначний проміжок, буквально кілька секунд, ще два, передає Gorod.cn.ua.

"Таке враження, немов стріляли з глушником, але чутно було добре на великій території, аж птахи здійнялися з Десни та полетіли, почувши ці постріли", – переконують очевидці.

Ресурс з посиланням на власні джерела додає, що вбиство сталося на території між двома розважальними комплексами, а саме між лазнею "Тихие реки" (1-я Набережна, 14-а) та лазневим комплексом "Княжий град" (2-ая Набережна, 20). За словами журналістів, на березі Десні відпочивали чоловік і жінка, які приїхали сюди на автомобілі. Власне їхня машина й звернула на себе увагу раніше судимого за зґвалтування та вбивство дівчини жителя села Рудка. Зрештою він застрелив обох, сів у авто та поїхав за своїм знайомим, уродженцем Криму, який також, як і зловмисник, 2-3 місяці тому вийшов із в’язниці, де також відбував за вбивство.

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Чоловіки на машині планували поїхати до села Кобилянка, де живуть багаті люди, яких вони начебто мали намір пограбувати. Дорогою до місця нового злочину до них мали приєднатися ще декілька чоловік. Відтак, загалом зловмисників може бути більше ніж двоє.

До слова, за жителем Рудки та уродженцем Криму, після того, як вони вийшли з в’язниці, правоохоронці тривалий час слідкували. Зокрема, вони скоїли пограбування та напали на таксиста – прострелили тому ногу. Рудчанин у Чернігові винаймав квартиру на вулиці Серьожнікова.

Спецоперація із затримання імовірних вбивць чоловіка та жінка у Чернігові

За фактом інциденту правоохоронці відкрили два кримінальних провадження – за статтями про незаконне заволодіння транспортним засобом і умисне вбивство. Якщо провину зловмисників доведуть, їм загрожує довічне ув’язнення. Крім того, у них можуть конфіскувати майно. Журналісти зазначають, що житель Рудок відмовляється від звинувачення у вбивстві двох людей.

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Наразі триває досудове розслідування. Також у межах слідства призначено низку експертиз.

Це вже не перше моторошне вбивство, що відбулося упродовж останнього часу, Зокрема, наприкінці липня на Запоріжжі жорстоко вбили 34-річного Івана Панченка, що працював таксистом. Тіло чоловіка виявили у кар'єрі, до його ноги було прив'язано камінь та на шиї був зашморг. Вбили таксиста його пасажири – після зупинки вони почали бити Івана, зокрема й по голові твердим предметом. Крім того, один із нападників душив чоловіка зашморгом.