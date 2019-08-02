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      В Запоріжжі вбили місцевого кримінального авторитета (відео 18+)

      19 Читать новость на русском
      У Запоріжжі вбили кримінального авторитета
      У Запоріжжі вбили кримінального авторитета / Vatan

      Подія трапилася 1 серпня у Запоріжжі. Кримінальному авторитету з кличкою "Петрик" перерізали горло на території його будинку.

      Тіло чоловіка знайшли перед будинком на вулиці Закарпатській з численними ножовими пораненнями. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Запоріжжя.

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      За словами місцевих видань, загиблим чоловіком є Олексій Петров 1961-го року народження. Він займався реалізацією відходів виробництва промислових підприємств, які накопичувалися на місцевому звалищі "Чорна Гора". 

      До 2000-го року Олексій Петров був одним з п'яти членів відомого кримінального угруповання "Франца".

      Як повідомляє УНН, поліція встановила особи двох причетних до скоєння злочину – це мешканці Запоріжжя 1960-го і 1991-го року народження. 

      Наразі триває розшук, а зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

      На відео з камер спостережень видно, як чоловіки заходять на територію будинку Олексія та починають його бити. 

      Камери спостережень зафіксували підозрюваних (18+): 

       

      Відеокамери зафіксували обличчя зловмисників:

       

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Новини Запоріжжя
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