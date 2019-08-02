В Запоріжжі вбили місцевого кримінального авторитета (відео 18+)

Подія трапилася 1 серпня у Запоріжжі. Кримінальному авторитету з кличкою "Петрик" перерізали горло на території його будинку.

Тіло чоловіка знайшли перед будинком на вулиці Закарпатській з численними ножовими пораненнями. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Запоріжжя.

Читайте також: В Сумах викрили чоловіка, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали (відео)

За словами місцевих видань, загиблим чоловіком є Олексій Петров 1961-го року народження. Він займався реалізацією відходів виробництва промислових підприємств, які накопичувалися на місцевому звалищі "Чорна Гора".

До 2000-го року Олексій Петров був одним з п'яти членів відомого кримінального угруповання "Франца".

Як повідомляє УНН, поліція встановила особи двох причетних до скоєння злочину – це мешканці Запоріжжя 1960-го і 1991-го року народження.

Наразі триває розшук, а зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На відео з камер спостережень видно, як чоловіки заходять на територію будинку Олексія та починають його бити.

Камери спостережень зафіксували підозрюваних (18+):

Відеокамери зафіксували обличчя зловмисників: