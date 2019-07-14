Спалення дівчини живцем у Запоріжжі: справа отримала неочікуваний поворот

Адвокати 28-річного Віталія Чайковського, який облив бензином і спалив свою 22-річну наречену Анастасію Ковальову, всіма способами допомагають своєму клієнту втекти від відповідальності. Вони, зокрема, хочуть перекваліфікувати статтю, за якою підозрюють зловмисника

Як наголошують у спільноті "Це Запоріжжя", правоохоронці наразі збирають усю необхідну інформацію та розшукують будь-яких свідків трагедії. Такі заходи мають допомогти притягнути чоловіка до відповідальності.

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Чайковському, до слова, загрожує довічне ув’язнення. Раніше через смерть Анастасії прокуратура змінила кваліфікацію справи – тепер трагедію розслідують як вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Поки триває слідство, зловмисник зараз перебуває у слідчому ізоляторі. Пробути він тут повинен щонайменше 60 днів.

Крім того, у спільноті звернулися до тих, хто щось бачив або чув у день трагедії, 2 липня. Таких людей просять повідомити про це у Хортицький відділок поліції.

Чайковський облив бензином свою наречену Анастасію Ковальову бензином і підпалив 2 липня. Інцидент трапився на вулиці Лахтинській у Запоріжжі у подвір’ї будинку, де проживали молоді люди. За інформацією ЗМІ, багато перехожих спостерігали за усім, що відбувається, ніяк не намагалися втрутитися та знімали все на відео. Згодом більшість записів трагедії зникла з мережі.

На суді Чайковський переконував, що "не хотів вбивати, а хотів просто провчити та зміцнити взаємини". Бензин він купив на одній із автозаправних станцій Запоріжжя. Сама ж Анастасія Ковальова зазнала опіки 90% тіла та за тиждень померла, оскільки її організм так і не зумів упоратися з ушкодженнями. 13 липня дівчину поховали на Леванівському кладовищі у Запоріжжі.