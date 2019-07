Спалення дівчини живцем у Запоріжжі: справа отримала неочікуваний поворот

Важный пост! Полиция разыскивает любых свидетелей трагедии которая случилась с Настей Ковалевой. Сейчас адвокаты подозреваемого хотят попытаться переквалифицировать статью, и это может помочь уйти ему от ответственности. Для того чтоб подонок понёс наказание, нужно собрать всю информацию. Если вы в день трагедии 2 июля что-то видели или слышали, просьба сообщить в Хортицкое отделение полиции. Не будьте безразличны! #запоріжжя #запорожье

