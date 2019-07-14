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      Спалення дівчини живцем у Запоріжжі: справа отримала неочікуваний поворот

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      Справа спаленої в Запоріжжі дівчини отримала несподіваний поворот
      Справа спаленої в Запоріжжі дівчини отримала несподіваний поворот / Соцмережі

      Адвокати 28-річного Віталія Чайковського, який облив бензином і спалив свою 22-річну наречену Анастасію Ковальову, всіма способами допомагають своєму клієнту втекти від відповідальності. Вони, зокрема, хочуть перекваліфікувати статтю, за якою підозрюють зловмисника

      Як наголошують у спільноті "Це Запоріжжя", правоохоронці наразі збирають усю необхідну інформацію та розшукують будь-яких свідків трагедії. Такі заходи мають допомогти притягнути чоловіка до відповідальності.

      Радимо ознайомитися! Чоловік облив бензином і підпалив свою наречену у Запоріжжі: усі подробиці (18+)

      Чайковському, до слова, загрожує довічне ув’язнення. Раніше через смерть Анастасії прокуратура змінила кваліфікацію справи – тепер трагедію розслідують як вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Поки триває слідство, зловмисник зараз перебуває у слідчому ізоляторі. Пробути він тут повинен щонайменше 60 днів.

      Крім того, у спільноті звернулися до тих, хто щось бачив або чув у день трагедії, 2 липня. Таких людей просять повідомити про це у Хортицький відділок поліції.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Важный пост! Полиция разыскивает любых свидетелей трагедии которая случилась с Настей Ковалевой. Сейчас адвокаты подозреваемого хотят попытаться переквалифицировать статью, и это может помочь уйти ему от ответственности. Для того чтоб подонок понёс наказание, нужно собрать всю информацию. Если вы в день трагедии 2 июля что-то видели или слышали, просьба сообщить в Хортицкое отделение полиции. Не будьте безразличны! #запоріжжя #запорожье

      A post shared by Это Запорожье (@its_zp) on

      Чайковський облив бензином свою наречену Анастасію Ковальову бензином і підпалив 2 липня. Інцидент трапився на вулиці Лахтинській у Запоріжжі у подвір’ї будинку, де проживали молоді люди. За інформацією ЗМІ, багато перехожих спостерігали за усім, що відбувається, ніяк не намагалися втрутитися та знімали все на відео. Згодом більшість записів трагедії зникла з мережі.

      На суді Чайковський переконував, що "не хотів вбивати, а хотів просто провчити та зміцнити взаємини". Бензин він купив на одній із автозаправних станцій Запоріжжя. Сама ж Анастасія Ковальова зазнала опіки 90% тіла та за тиждень померла, оскільки її організм так і не зумів упоратися з ушкодженнями. 13 липня дівчину поховали на Леванівському кладовищі у Запоріжжі.

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Кримінальні новини Жертви
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