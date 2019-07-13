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      Біла труна та сльози: у Запоріжжі поховали Анастасію Ковальову, яку підпалив наречений

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      У Запоріжжі відбулися церемонія прощання та похорон Анастасії Ковальової. Дівчина стала жертвою свого цивільного чоловіка, який облив її бензином і підпалив. Їй було всього 22 роки.

      Прощання з Анастасією пройшло у Свято-Покровському соборі. Провести її в останню путь прийшло близько півсотні осіб – це здебільшого були рідні та друзі, а також прості запоріжці, яких шокувала трагедія. У храмі подруги загиблої не могли стримати сліз, також були присутніми й її шкільні друзі. Маму Насті підтримувала близька подруга дівчини, вона також допомогла з організацією похорону, пише ресурс "Індустріальне Запоріжжя".

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      Після панахиди дівчину поховали на Леванівському кладовищі, що у Шевченківському районі Запоріжжя. Рідня Анастасії не наполягала на жодних обмеженнях, відтак захід могли відвідати усі охочі. Ті ж, хто не зміг поїхати на цвинтар, попрощалися у храмі – люди клали в труну квіти, здебільшого троянди, оскільки Настя їх дуже любила. Зауважимо, що ховали дівчину у білій труні.

      Жахлива смерть Анастасії Ковальвої: коротко

      Анастасія Ковальова померла у Запоріжжі 10 липня. Сталося за тиждень після того, як у подвір’ї будинку, де вони жили, облив бензином і підпалив наречений – 29 річний Віталій Чайковський. У суді чоловік заявляв, що "не хотів вбивати, а хотів просто провчити та зміцнити взаємини". Бензин він купив на одній із автозаправних станцій Запоріжжя. 

      Зараз зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі, де пробуде щонайменше 60 днів. Прокуратура через смерть Анастасії змінила кваліфікацію справи – тепер трагедію розслідують як вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Відтак, сівмешканцю та цивільному чоловіку дівчини загрожує довічне позбавлення волі.

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      Сама ж Анастасія зазнала 90% опіків тіла, відтак її організм не зміг упоратися з такими масштабами ушкоджень. Зауважимо, що під час другої операції з пересадки шкіри серце Анастасії зупинилося, але медикам вдалося запустити його знову. За деякий час лікарі вже нічим не могли зщарадити.

      На лікування дівчини гроші збирала практично вся Україна. Зібраних грошей навіть вистачало, аби відправити Анастасію на операцію в США, але у Бостонському госпіталі сказали, що вони приймають хворих тільки до 18 років. Після смерті Анастасії її мама вирішила віддати 150 тисяч зібраних грошей опіковому центру, де лежала дівчина, для придбання спеціального обладнання. Також вона сюди придбає два спеціальних ліжка, вартість яких становить 352 тисячі гривень. Як пишуть місцеві ЗМІ, у лікарні сьогодні є лише одне ліжко, однак його сюди завезли ще в 1986 році.

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      blog_ava
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      13 липня
      39502
      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Кримінальні новини Фотоновини
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