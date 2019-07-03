01:17
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Справа перекладача Гройсмана: звинувачений у держзраді Єжов може вийти з СІЗО

      332 Читать новость на русском
      Станіслав Єжов – перекладач Гройсмана
      Станіслав Єжов – перекладач Гройсмана / Громадське

      Адвокат Станіслава Єжова, Валентин Рибін, подав клопотання щодо зміни його утримання за ґратами. Так, захисник перекладача Володимира Гройсмана просить у суддів випустити Єжова з СІЗО під нічний домашній арешт.

      Свою вимогу Рибін обґрунтував тим, що Конституційний суд 25 червня скасував норму, згідно з якою до осіб, звинувачених у державній зраді застосовується тільки один запобіжний захід – тримання під вартою. Захисник попросив змінити Єжову запобіжний захід на нічний домашній арешт з 22:00 по 7:00, передає "Радіо Свобода".

      Цікаво: Чому українські суди ухвалюють скандальні рішення та як це змінити: пояснення політика

      Окрім того, адвокат звинуваченого у держзраді Єжова вважає, що прокурори не навели ані доказів злочину чоловіка, ані існування ризиків того, що він кудись зникне чи втече в разі звільнення з СІЗО.

      Що відомо про рішення КС щодо альтернативного арешту звинуваченим у держзраді? 25 червня інстанція визнала неконституційним те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності ЗСУ та звинувачених у держзраді неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також екс-голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

      У своєму клопотанні Рибін також попросив суддів не зобов’язувати його підзахисного носити електронний браслет через стан його здоров’я.

      Своєю чергою, прокурори подали зустрічне клопотання. Вони просять продовжити тримання під вартою для Єжова з правом внесення застави у розмірі 8,3 мільйона гривень. Мовляв, такій сумі відповідає майно і грошові заощадження звинуваченого, його дружини, а також – батька й матері. Також сторона обвинувачення надала суддям лист від СБУ, в якому зазначено, що Єжов в разі звільнення з-під варти може втекти до Росії.

      Голосіївський райсуд Києва оголосив перерву у засіданні до 3 липня.

      Що відомо про справу перекладача Гройсмана? Наприкінці 2017 року контррозвідка Служби безпеки України викрила співробітника Секретаріату Кабміну Станіслава Єжова у тому, що його завербували російські спецслужби. До обов’язків Єжова входив переклад зустрічей прем’єр-міністра України з іноземними делегаціями.

      Так, СБУ встановила, що завербований чиновник збирав службову інформацію уряду, зокрема щодо закордонних поїздок і переговорів прем'єр-міністра. Потім він електронною поштою пересилав її представникам спецслужб РФ. 21 грудня Єжову оголосили підозру за статтею про державну зраду.

      Гройсман прекладач Єжов СБУ держзрада
      Станіслав Єжов перекладав зустрічі прем'єра з іноземними делегаціями, а з 2017 року він за ґратами

      Дивіться також: Суд відпустив з СІЗО екс-голову СБУ Щеголєва: його обвинувачують у вбивствах активістів Майдану

      blog_ava
      Путіну встановили надгробок під Києвом: цікаве фото
      2 липня
      3241
      Теги: Новини України Новини політики Станіслав Єжов Конституційний суд Судді СБУ Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 липня: Зеленський у Канаді, перемир'я не буде, Шарій і Клюєв ідуть в Раду
      2 липня , 22:28 Головні новини 2 липня: Зеленський у Канаді, перемир'я не буде, Шарій і Клюєв ідуть в Раду
      2212
      Російські паспорти – капкан для українців Донбасу
      2 липня , 22:00 Російські паспорти – капкан для українців Донбасу
      Артем Овдієнко 1038
      Розведення сил у Станиці Луганській: чи вказує щось на початок завершення війни
      2 липня , 21:00 Розведення сил у Станиці Луганській: чи вказує щось на початок завершення війни
      Євгенія Мазур 1517
      Виживуть лише найкращі: що дає євроінтеграція для української торгівлі
      2 липня , 19:55 Виживуть лише найкращі: що дає євроінтеграція для української торгівлі
      Яніна Ткачук 359
      Парламентські вибори-2019: що треба знати про ключові повноваження ВРУ
      2 липня , 19:16 Парламентські вибори-2019: що треба знати про ключові повноваження ВРУ
      Андрій Андрушків 148
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук