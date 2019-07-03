Справа перекладача Гройсмана: звинувачений у держзраді Єжов може вийти з СІЗО

Адвокат Станіслава Єжова, Валентин Рибін, подав клопотання щодо зміни його утримання за ґратами. Так, захисник перекладача Володимира Гройсмана просить у суддів випустити Єжова з СІЗО під нічний домашній арешт.

Свою вимогу Рибін обґрунтував тим, що Конституційний суд 25 червня скасував норму, згідно з якою до осіб, звинувачених у державній зраді застосовується тільки один запобіжний захід – тримання під вартою. Захисник попросив змінити Єжову запобіжний захід на нічний домашній арешт з 22:00 по 7:00, передає "Радіо Свобода".

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Окрім того, адвокат звинуваченого у держзраді Єжова вважає, що прокурори не навели ані доказів злочину чоловіка, ані існування ризиків того, що він кудись зникне чи втече в разі звільнення з СІЗО.

Що відомо про рішення КС щодо альтернативного арешту звинуваченим у держзраді? 25 червня інстанція визнала неконституційним те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності ЗСУ та звинувачених у держзраді неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких – народний депутат Надія Савченко, а також екс-голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

У своєму клопотанні Рибін також попросив суддів не зобов’язувати його підзахисного носити електронний браслет через стан його здоров’я.

Своєю чергою, прокурори подали зустрічне клопотання. Вони просять продовжити тримання під вартою для Єжова з правом внесення застави у розмірі 8,3 мільйона гривень. Мовляв, такій сумі відповідає майно і грошові заощадження звинуваченого, його дружини, а також – батька й матері. Також сторона обвинувачення надала суддям лист від СБУ, в якому зазначено, що Єжов в разі звільнення з-під варти може втекти до Росії.

Голосіївський райсуд Києва оголосив перерву у засіданні до 3 липня.

Що відомо про справу перекладача Гройсмана? Наприкінці 2017 року контррозвідка Служби безпеки України викрила співробітника Секретаріату Кабміну Станіслава Єжова у тому, що його завербували російські спецслужби. До обов’язків Єжова входив переклад зустрічей прем’єр-міністра України з іноземними делегаціями.



Так, СБУ встановила, що завербований чиновник збирав службову інформацію уряду, зокрема щодо закордонних поїздок і переговорів прем'єр-міністра. Потім він електронною поштою пересилав її представникам спецслужб РФ. 21 грудня Єжову оголосили підозру за статтею про державну зраду.





Станіслав Єжов перекладав зустрічі прем'єра з іноземними делегаціями, а з 2017 року він за ґратами

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