Дружина американського президента, Меланія Трамп, нібито вплинула на його ставлення до Росії, розповідаючи про обстріли України. Втім, Трамп міг використати слова Меланії вчасно, коли зрозумів, що необхідно змінювати підхід до переговорів з Росією.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп – досвідчений політик. Він міг свідомо використати аргумент Меланії Трамп у той момент, коли усвідомив: Володимир Путін намагається ним маніпулювати.

Дивіться також "Маємо бути вдячні Меланії": в Конгресі високо оцінюють зміну риторики Трампа щодо Росії

Чи змінила дружина ставлення до Росії?

Він міг вести подібні розмови з Меланією й раніше, але лише тоді, коли внутрішньо визнав, що настав час змінювати свої відносини з Путіним, дослухався до слів дружини.

Він просто міг використати фактор Меланії. Це зовсім не означає, що вона його "переламала". Хоча ми добре розуміємо: у глави держави є масив інформації, але не секрет, що родина, друзі, родичі чи духівники іноді мають величезний вплив,

– сказав Олег Рибачук.

Він додав, що духівник Трампа був в Україні й перебував під сильним враженням, але помітного впливу на самого Трампа це не справило. Однак очевидно, що у Трампа підхід змінився.

Володимир Путін, за словами Рибачука, не хоче провокувати й давати Трампу привід остаточно зруйнувати всі містки. Адже Трамп уже відкрито заявляє, що глибоко розчарований.

Хоча він висловлює чимало претензій на адресу Путіна, водночас уникає прямої відповіді на запитання: чи поважає його Путін. Ті, хто добре знає Трампа, кажуть: у нього досі жевріє надія.

Він усе ще сподівається, що з Росією можна буде укласти вигідну угоду – багатомільярдні контракти, нову торгівлю, формальну співпрацю. А ще – використати Росію в геополітиці як "поганого поліцейського", тобто як інструмент тиску або контролю в глобальних переговорах.

Те, що демонструє зараз Путін і його команда, говорить про те, що для них економічні інтереси не мають жодного значення – їх це взагалі не цікавить. У них, або, точніше, у самого Путіна нав'язлива ідея: за будь-яку ціну перемогти. Війна для них – це "або ми, або вони". І вся команда постійно це повторює,

– сказав Рибачук.

Він додав, що Кремль розраховував на те, що Трамп не буде надавати допомогу Україні, але голосування тривають, ухвалюють пакети допомоги, і мова йде про дуже жорсткий законопроєкт, ініційований Ліндсі Гремом, який певний час залишався без руху. Ймовірно, це відбувається з ініціативи самого Трампа – саме він контролює, стримує або прискорює процеси.

Коли він чітко заявив про 10 – 12 днів, то фактично повернувся до свого звичного ритму двотижневих "вікон" і пояснив, що хоча намагається домовитися з Путіним, той продовжує знищувати українські міста й не реагує на заклики до перемир'я.