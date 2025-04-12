Військовий оцінив, чи стали солдати КНДР найнебезпечнішими противниками у боях із ЗСУ

Видання The Wall Street Journal написало про те, що солдати КНДР стали найнебезпечнішими противниками на фронті для українців. Втім, ситуація насправді дещо інша.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зазначив, що північнокорейці не мають бойового досвіду. У них є мотивація, але, як сказав Тимочко, безпілотнику "байдуже", у що солдат вірить і до якої партії належить – "Єдина Росія" чи Комуністична партія Кореї. У війні важливими є кількість, досвід, підготовка та озброєння.

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Російська армія набагато більша за чисельністю на лінії фронту. Вона володіє всім спектром озброєнь, які є наявні в Росії або в її союзників.

Їх кидають в "лобові атаки"

"Навіть якщо північнокорейські війська є в структурі російської армії, то вони виконують лише вузькопрофільну роботу на обмежених ділянках, принаймні тими силами, які є зараз. І точно не управляють усіма видами озброєнь – ані своїх, ані російських. Вони все-таки виконують допоміжний функціонал", – сказав Іван Тимочко.

Тимочко наголосив, що як піхота північнокорейці серйозно створюють проблеми українським військовим. Росіяни женуть їх у "лобові атаки". Дезертувати або розчинитися в Росії солдатам КНДР не вдасться – їх одразу виявлять.

За його словами, у Росії перебуває близько 15 тисяч північнокорейських військових. Проте всі вони не воюють одночасно – одні на передовій, інші в резерві, ще частина готує майданчики для прибуття нових сил.

Північна Корея не ставить перед собою завдання врятувати Росію чи переламати хід війни. Їхнє завдання – навчитися, підготуватись, здобути бойовий досвід, повернутися додому й максимально підготувати північнокорейську армію,

– сказав Тимочко.

Він додав, що у них є власні цілі, які іноді збігаються з інтересами російського керівництва. Тимочко застеріг: не варто недооцінювати північнокорейців, як і переоцінювати.

Північна Корея лише тренує в Україні солдатів

Для російської армії вони – "чужий організм". Для армії Росії вони – сторонній елемент, якого не шкода. За них не потрібно платити компенсацій, а ні моральних, ні політичних втрат Росія не зазнає.

"Ну, загинули північнокорейські солдати – і що? Ні сім’ям платити, ні могил більше не стане. Загроза від них полягає в іншому вимірі. Якщо вони пройдуть масову загальну підготовку, навчання на фронтах в Україні, то потім вони серйозно посилять північнокорейську армію. І ця армія стане реальною загрозою в регіоні – для Південної Кореї, для Японії, для сусідніх країн", – зазначив Іван Тимочко.

На його думку, всі країни, які межують із КНДР або мали з нею конфлікти, можуть опинитися під загрозою. Північна Корея прагне стати регіональним лідером, і Кім Чен Ин до цього активно готує як себе, так і свою армію. Саме тому північнокорейських солдатів слід розглядати не лише в контексті українського фронту, а і як стратегічний виклик для всього регіону.