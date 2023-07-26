Це лише початок, – Данілов про гучні справи проти депутатів ОПЗЖ і Арістова

Нардепи з ОПЗЖ Олександр Пономарьов, Вадим Рабінович, Євгеній Мураєв та нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов – це зрадники чи люди, які здійснюють ганебні вчинки під час війни та мають бути суворо покарані. Ці гучні справи обурюють та шокують українське суспільство.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що зараз Україна має раз і назавжди позбутися проросійських політиків. Про це він розповів 24 Каналу.

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ОПЗЖ привела війну

Суд відправив на 2 місяці під варту нардепа з ОПЗЖ Олександра Пономарьова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Бердянська і працював там майже рік. Він співпрацював з окупантами, а потім безперешкодно повернувся в Київ, де продовжував працювати у Верховній Раді, входив до Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Секретар РНБО заспокоїв, що зрадник не мав доступу до чутливої інформації, як зараз більшість говорить. Не кожен депутат отримує можливість працювати з тими чи іншими документами, навіть якщо він має доступ до державної таємниці згідно з законом.

Моя позиція щодо ОПЗЖ і тої всієї братії, яка привела сюди війну відома всім і залишається незмінною. Я вважаю, що вони всі без винятку мають піти з цієї Ради. Це Верховна Рада нашої країни. Це не є Рада Росії. Це інші речі,

– сказав Данілов.

Депутати з ОПЗЖ є спільниками й постійними учасниками тих речей, наслідками яких є розв'язана в лютому 2014 року війна та її активізація 24 лютого 2022 року. Вони є всі співучасниками цього процесу.

"Більш ніж впевнений, що це тільки початок для цих представників ОПЗЖ. Ви не можете перефарбуватися, якщо ви всередині пофарбовані. Це просто неможливо", – додав секретар РНБО.

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Не можна заплющувати очі

Днями також оголосили про підозру екснардепам від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу та Євгенію Мураєву. На жаль, проросійським політикам ще раніше вдалося втекти з України. Відомо, що Мураєв перебуває нібито у Відні, а Рабінович – в Ізраїлі.

Свого часу, коли Мураєв і Рабінович, і багато-багато інших займалися антидержавницькою позицією, то, відповідні служби на це не реагували. На все треба реагувати вчасно.

Дуже хочу, щоб після нашої перемоги ми розуміли – якщо ми будемо надалі заплющувати очі на всю російську агентуру, яка свого часу цвіла і яку деякі люди підтримували, то нам буде вкрай складно будувати державу нашої мрії. Світлу, велику, незалежну Україну, в якій кожен громадянин почуває себе людиною,

– зазначив Данілов.

На яких підставах Арістов виїхав за кордон

Українське суспільство обурила ще одна гучна справа про нардепа від "Слуги народу" Арістова, якого помітили на Мальдівах.

Є рішенні РНБО, яке регламентує, в який спосіб може виїжджати та чи інша посадова особа під час війни. У ньому прописано – якщо ви відправляєтеся у відрядження, по волонтерських справах або в справах, які пов'язані з депутатською діяльністю, то вам голова Верховної Ради може дати таке відрядження за процедурою.

"Те, що відбулося з Арістовим є кричущим випадком. Якщо все це підтвердиться, я думаю, що відповідне рішення мають ухвалити депутати щодо перебування тої чи іншої людини безпосередньо в залі", – наголосив секретар РНБО.

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