Справу Шарія у найближчі години почне розглядати Національний суд Іспанії, – ЗМІ

Національний суд Іспанії розгляне справу про затримання проросійського блогера Анатолія Шарія. Засідання має відбутися уже найближчим часом.

Шарія захищатиме адвокат Пучдемона

Іспанські ЗМІ інформують, що справу про затримання проросійського блогера почнуть розглядати найближчими годинами.

До речі Біля вілли пропагандиста Шарія в Іспанії українці провели ще одну акцію протесту

За даними журналістів, Шарій 5-го травня направляється до Національного суду Іспанії.

Також у ЗМІ назвали ім'я юриста, який захищатиме пропагандиста у суді. Ним став Гонсало Бойє – адвокат лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.

Шарія затримали в Іспанії: що відомо

Зранку 5-го травня з'явилася інформація, що проросійського блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії. Про затримання блогера, який активно підтримує російську агресію, повідомили у Службі безпеки України.

Згодом іспанська поліція підтвердила його затримання, яке відбулося у середу, 4-го травня. За інформацією ЗМІ, Шарія затримали у місті Террагона, що в Каталонії. При цьому у поліції був міжнародний ордер на арешт.

Повідомляється, що він проживає у Террагоні з 2019 року. У березні 2022-го року українці знайшли блогера в Іспанії. Унаслідок "незапланованої" для Шарія зустрічі відбулася сутичка.

В Україні Шарія, який втік з країни у 2012 році, звинувачують у державній зраді та розпалюванні міжнаціональної та расової ворожнечі. Влітку 2021 року його внесли до санкційного списку РНБО.

На початку березня його ютуб-канал заблокували в Україні. Дружину Шарія Ольгу та їхній спільний канал "Дубль" також заблокували на ютубі в Україні.

Окрім того, під бан потрапили сторінки Шарія у соціальних мережах Facebook, а також Instagram.

В Офісі Президента повідомили, що Шарія судитимуть в Україні й для цього готують процедуру екстрадиції.

Сам Шарій відкидає звинувачення на свою адресу. Однак проти нього свідчать дані, які має Державний департамент Литви. Свого часу Шарій переховувався у Литві.

Докази проти блогера свідчать, що він безпосередньо пов'язаний з адміністрацією Володимира Путіна.

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