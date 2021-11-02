Сприйняла як наказ, – Верещук про своє призначення міністеркою

Депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук очолила Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За її словами, вона говорила про готовність бути міністеркою оборони.

Верещук зазначила, що не отримувала від Володимира Зеленського пропозицій очолити Міноборони. Натомість їй запропонували іншу посаду.

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"Від президента не отримувала пропозицій, щоб очолити Міністерство оборони. Я говорила, що готова, позаяк я була, є і залишаюсь членом комітету з національної оборони та розвідки", – розповіла Верещук.

Однак отримавши пропозицію стати міністром з питань реінтеграції окупованих територій, я ухвалила пропозицію верховного головнокомандувача. Сприйняла як наказ,

– додала вона.

Відставка Любченка

У відставку 2 листопада подав перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко. Голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев розповів, що це сталося через негативну оцінку роботи від Дениса Шмигаля.

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"У мене дуже добрі людські стосунки з Любченком. Якщо у нас є лідер Кабінету Міністрів, прем'єр-міністр України і якщо він негативно оцінює діяльність когось з міністрів (до того ж не бачить можливості відкоригувати цю діяльність у межах простої щоденної роботи), то ми повинні ухвалити одне з двох рішень", – зазначив нардеп.

Він пояснив, що необхідно було або відправити у відставку прем'єр-міністра Шмигаля, або звільнити першого віцепрем'єр-міністра Любченка.

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