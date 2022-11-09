Спроба підірвати Каховську ГЕС – оголошення війни всьому світу, – Зеленський попередив росіян
9 листопада 2022 , 22:43Читать новость на русском
Ймовірно, росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС. Якщо вони втілять свій задум, це означатиме, що Кремль оголосив війну всьому світу.
Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
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Дивіться звернення Володимира Зеленського
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