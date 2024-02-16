Спроби Росії зазнали фіаско: Данілов розповів про успіхи щодо отримання зброї

Відбулось 14 лютого 19 засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Учасники обговорили питання постачання зброї та техніки Україні та інші важливі теми.

Зокрема партнери узгодили плани щодо посилення України системами ППО та ракетами до них, а також забезпечення ЗСУ артилерійськими системами та снарядами. Крім того, Україні мають за графіком передати винищувачі F-16. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів 24 Каналу, що консолідована підтримка України з боку західних партнерів – це відповідь Росії на її, зокрема, інформаційну війну проти нашої країни.

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Всі домовленості рано чи пізно виконуються

Останнім часом часто російські пропагандисти розповідали, що західні країни не будуть далі допомагати Україні, адже партнери трохи втомилися від війни. Однак цього не сталося. Навпаки засідання відбуваються на відповідному рівні.

Всі спроби Росії внести розбрат в країни, які допомагають Україні, зазнали фіаско,

– впевнений секретар РНБО.

Він наголосив, що всі домовленості, які є з нашими партнерами, обов'язково рано чи пізно виконуються. Якщо є затримки, то вони є суто технічними – з тих чи інших причин.

"Я більш ніж впевнений, що у 2024 році ми отримаємо обіцяні дрони, винищувачі F-16 і багато іншої техніки та засобів ураження ворога. Це дозволить ЗСУ просуватися вперед – до нашої перемоги", – наголосив Олексій Данілов.

Військова допомога Україні: важливе

В Брюсселі 15 лютого відбувається дводенна Рада Україна – НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що 20 країн узгодили створення Коаліції з розмінування вибухонебезпечних предметів.

Також, за словами Столтенберга, в польському місті Бидгощ буде працювати спільний аналітичний, тренувальний і освітній центр для українських військових. Тут вони зможуть навчатися і тренуватися разом із колегами з країн-членів НАТО.

Також Канада виділить 44 мільйонів доларів на Коаліцію з розвитку потенціалу ВПС України. Кошти будуть спрямовані на забезпечення постачання відповідного обладнання та матеріалів для винищувачів F-16. Йдеться про запасні частини, станції озброєння, авіонічні компоненти і боєприпаси.

Водночас Німеччина приєдналась до бронетанкової коаліції з підтримки України. Берлін має передати ЗСУ у 2024 році у 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів, ніж у 2023-му. Німеччина планує спрямувати 3,5 мільярда євро на виробництво боєприпасів.