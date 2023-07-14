Росіяни в Маріуполі особливо пильнують за підлітками: чому окупанти вважають їх небезпечними

14 липня 2023, 17:12
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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни уважно пильнують та придушують будь-які прояви проукраїнських настроїв. Особлива увага російських загарбників прикута до підлітків.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зауважив, що українська молодь не сприймає кремлівських окупаційний режим й більш схильна до активного прояву протестів. Про це він розповів 24 Каналу.

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Справжні герої

Велика кількість маріупольців проти окупації, однак у юних хлопцях та дівчатах окупанти вбачають найбільшу "небезпеку". На окупованих територіях репресивна машина росіян працює через так звані "центри освіти". Вчителі, директори шкіл та вишів виконують функції наглядачів за дітьми 8 – 9 класів та студентами. Вони навіть беруть та перевіряють телефони.

Ми ж розуміємо, що це не "центри освіти", а пропаганди,
– зазначив Забавін.

У Маріуполі за рік окупації російські паспорти добровільно отримало менше ніж 5% мешканців. Люди не хочуть мати цей "туалетний папірець". Їх просто примушують.

Також є випадки, коли люди похилого віку активно висловлюють проукраїнські настрої. Проте насамперед треба думати про безпеку й обережніше проявляти свій спротив.

"Це дуже небезпечно. Адже потім їхніх дітей спіймали й примусили на фоні російської ганчірки-триколору просити вибачення перед загарбниками. На окупованій території дуже небезпечно проявляти протест. Ці люди справжні герої", – сказав депутат.

Як окупанти придушують проукраїнські настрою у Маріуполі: дивіться відео

Безпідставні затримання й допити

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти посилюють "заходи безпеки", адже відчувають небезпеку. У місті збільшується кількість так званих постів "ДПС" (російське ГАІ). Місцеві мешканці створюють групи у соцмережах, де інформують про місця розташування окупантів, аби зайвий раз не попадатися їм на очі та проїжджати іншими дорогами.

Окупанти зупиняють автівки й проводять огляд, перевіряють навіть телефони. Без будь-яких пояснень можуть зняти тонування з вікон автомобіля,
– додав Забавін.

Зараз Маріуполь – це великий концтабір, де постійно відбуваються безпідставні затримання, допити й перевірки особистих речей. Чим більше російські окупанти "турбуються" про свою долю, тим більше впроваджують репресивні заходи.

Яка ситуація у Маріуполі: останні новини

  • Російські окупанти крадуть у напівзруйнованих маріупольських будинках, де ніхто не живе, побутове приладдя та будівельні матеріали.
  • Росіяни створили ганебну Федерацію футболу в окупованому Маріуполі. Очолив її Іван Іващенко – син Костянтина Іващенка, який був гендиректором зводу "Азовмаш" та від 4-го квітня 2022-го року був гауляйтером Маріуполя після того, як росіяни тимчасово окупували українське місто.
  • Загарбники почали активну підготовку до евакуації. Вона має два етапи, які залежать від ситуації на фронті. Плани були розроблені ще приблизно місяць тому, однак їх постійно оновлюють, зважаючи на ситуацію.

Автор: Анжела Фігін