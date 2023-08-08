Підходить для розвідки та коригування вогню: у ГУР тестують новий безпілотник SpyGun
Джерело:ГУР
Україна використовує на фронті різноманітну зброю. Зокрема, зараз проводять тестування дронів власного виробництва.
Зараз український безпілотник SpyGun проходить тестування у зоні бойових дій. Він призначений для розвідки, але за необхідності його можна використовувати та для коригування вогню.
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Здатен працювати на відстані 50 кілометрів
️Безпілотний літальний апарат створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.
Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління.
Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.
Крім цього, SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.
Характеристики дрона:
- Час польоту без посадки – 120 – 160 хвилин.
- Максимальна висота польоту – 1500 метрів.
- Робоча висота – 500 – 600 метрів.
- Швидкість – 90 кілометрів на годину.
- Камери – курсова онлайн та GoPro.
До того ж за допомогою безпілотника можна записувати фото та відео на бортовий носій.
БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу. Саме це дозволяю "шпигуну" бути непомітним під час роботи.
Використання українських дронів на полі бою
- Російський великий десантний корабель "Оленегорський горняк" довоювався. Корабель підбили українські дрони під час атаки на Новоросійськ. Водночас росіяни розповідають буцімто нічого страшного не сталося.
- Російські пропагандисти не можуть повірити, що Україна створює безпілотні морські дрони-камікадзе. У студії Ольги Скабєєвої росіянин влаштував істерику. Так званий російський військовий "експерт" Ігор Коротченко навіть закликав російських дипломатів піти пожалітися до ООН. Мовляв, їх "ображають українці".
- Олексій Данілов прокоментував нещодавні спецоперації СБУ та ВМС України, внаслідок яких до військових кораблів Росії завітала "бавовна". Він дав зрозуміти, що ворожі цілі зроблять хорошу рекламу українській зброї. Данілов заявив, що українські бойові безпілотники та морські дрони з кожним бойовим завданням стають точнішими, а їхні оператори – досвідченішими.