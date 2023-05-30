У новий пакет допомоги Україні від США увійдуть ЗРК Avenger і ракети Zuni, – ЗМІ

30 травня 2023, 20:12
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Джерело:

твітер Карли Бебб

США 31 травня анонсують передачу Україні військової допомоги. До нового пакета увійдуть ракети Zuni, які вже раніше дебютували на фронті.

Ці ракети проявили себе в Україні ще 1 травня. Деталі про нову партію розповів кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб.

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Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра,
– пише вона.

Що відомо про ракети

Zuni Їх вже передавали Україні. Ці ракети можуть бити по цілях на відстані до 8 кілометрів. Бойова частина може бути як осколково-фугасною, так і бронебійною. Примітно, що носіями таких ракет є західні літаки, яких не має Україна. Тож у нашій країні для запуску ракет пристосували Су-25.

Технічні характеристики ракет Zuni

  • Тип: "повітря – земля";
  • Носій в Україні: Су-25
  • Пускова: LAU-10
  • Діаметр: 127 міліметрів;
  • Довжина: 2790 міліметрів;
  • Вага: 46,3 – 61,6 кілограма (залежить від типу двигуна та бойової частини);
  • Маса бойової частини: 20,7 – 25,6 кілограма;
  • Типи бойової частини: осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, сигнальна, димова;
  • Максимальна швидкість: 725 метрів на секунду;
  • Дальність стрільби: 8 кілометрів.

Крім того, до пакета увійдуть:

  • снаряди для ЗРК Patriot;
  • артилерійські снаряди;
  • снаряди для РСЗВ HIMARS;
  • некеровані ракети повітря – земля Zuni;
  • системи ППО Avenger;
  • ПЗРК Stinger.

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що це дуже потужна зброя, яку дійсно використовують вже приблизно 50 років. Ці ракети ще називають "некерованим реактивним снарядом" і вони можуть завдавати ударів по наземних цілях – живій силі, легкоброньованій техніці.

Автор: Альона Захарова