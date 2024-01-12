Мали завдати цей удар вже давно: військовий оглядач пояснив події щодо Ємену

Після численних атак хуситів на світове судноплавство в Червоному морі США та низка інших країн вирішили завдати удару по військових об'єктах Ємену. Тривалий час Вашингтон намагався "уникати ескалації", однак зрештою таки наважився на застосування сили.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він переконаний, що дії США та Британії були виправданими, а обстріл хуситської інфраструктури не призведе до суттєвої ескалації.

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США тривалий час діяли нерішуче

Американці та британці досить пізно завдавали удару по хуситам, адже хусити фактично розв'язали війну проти міжнародного судноплавства, ще кілька місяців тому. Очевидно, що в цьому випадку не обійшлося без впливу Ірану, спільниками та "посланцями" якого є хусити.

Це наклалося на обережну політику адміністрації Байдена, що діє, виходячи з принципу "аби тільки не було ескалації", не лише щодо Ємену, а й щодо України. Це можна побачити на прикладі заборони на використання американського озброєння для ударів по російській території. Подібні принципи чинна адміністрація застосовує і щодо Ірану.

"Однак важливо розуміти, що терпіння американців не безмежне, і сьогодні вони, нарешті, зробили з великим запізненням цей очікуваний і необхідний крок", – зазначив Шарп.

Удар по хуситам – частина великого протистояння

Удар США та Британії по хуситам – це частина великої світової гри, де ведуться бойові дії на різних ділянках земної кулі. Це важливий момент для подальшого розвитку події, і вже незабаром стане зрозуміло, як на цей удар відповідатимуть хусити та Іран, а також наскільки сміливо діятимуть Сполучені Штати.

"Я б не квапився говорити про "третю світову війну". Про неї можна було б говорити, якби відбулося пряме зіткнення Росії та країн НАТО, а також Китаю (на боці Росії – 24 Канал). А певне розширення бойових дій на Близькому Сході – це лише крок до підвищення глобальної напруги й не більше", – запевнив ізраїльський експерт.

Натомість суттєве збільшення напруги на Близькому Сході могло б трапитися у випадку прямого зіткнення з Іраном або інтенсифікації протистояння Ізраїлю та Хезболли. А допоки ані Іран не завдав прямого удару по країнам регіону, ані жоден з його противників не атакував його, говорити про значну ескалацію передчасно.

Яким може бути подальший розвиток подій

Хусити мають принаймні дві можливості для відповіді на американсько-британський обстріл. По-перше, вони можуть продовжити перешкоджати судноплавству в Червоному морі й навіть спробувати атакувати своїми ракетами західні військові кораблі. Інша можливість – спробувати атакувати військові бази США на Близькому Сході.

"Якщо хусити спробують розширити площину своїх дій такими ударами, то можна очікувати додаткових кроків зі сторони США і, можливо, навіть якихось кроків щодо Ірану невійськового характеру", – припустив військовий експерт.

Не зважаючи на останні події, миротворчий підхід адміністрації США щодо Ірану не змінився. Ця зміна може статися хіба у тому випадку, якщо Іран піде на невластиві йому кроки, або коли "щось у лісі здохне".

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