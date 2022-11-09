США будуть і далі підтримувати Україну, щоб не розв'язати руки Китаю, — генерал Ходжес

У США 8 листопада пройшли довибори до Конгресу. Українські посадовці сподіваються, що результати голосування не матимуть негативного впливу на підтримку нашої держави.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу напередодні виборів наголосив, що США продовжать підтримувати Україну.

Це цікаво Тихий шторм: чи похитнуть проміжні вибори в США підтримку України

США важливо й надалі підтримувати Україну

Генерал США наголосив, що 70% американців наполягають на продовженні підтримки України.

Зауважимо, що інтерв'ю з Ходжесом записане 4 листопада. Тоді військовий зазначив, що на довиборах до Конгресу будуть ті, хто поставить під сумнів допомогу США.

За словами Ходжеса, Конгрес матиме право тиснути на Адміністрацію президента з вимогою пояснити, навіщо це все відбувається і яка мета цієї підтримки.

Однак, генерал переконаний, що більшість членів Конгресу підтримують допомогу, зважаючи на те, скільки коштів США виділяє Україні.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео

Президент добре пояснює, чому це важливо не лише для України, а й для безпеки та стабільності Європи та для нашої економічної безпеки та процвітання. Так само як і те, що НАТО не буде втягнуте в цю ситуацію, коли ми будемо змушені відреагувати. А ще тому, що за ситуацією спостерігає Китай,

– зауважив генерал США.

Також Ходжес додав, що якщо китайці побачать, що у США не можуть спільно діяти проти Росії, то в них автоматично розв'яжуться руки в Тихому океані. І речі абсолютно ясні для більшості політиків, підкреслив генерал.

Читайте також Чи можуть США припинити допомогу Україні після перемоги Республіканської партії

Коротко, що треба знати про довибори у США

8 листопада у США пройшли вибори до двох палат парламенту. Станом на 11:00 9 листопада демократи мають 48 місць у Сенаті, республіканці – 48.

Натомість у Палаті представників – демократи мають 178 місць, а республіканці – 198.

Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті перед виборами заявив, що підтримує нашу державу. Втім, якщо він стане спікером, його колеги будуть вимагати в України значно більшої підзвітності стосовно постачання зброї.

Зауважимо, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав Байдена збільшити постачання зброї до України.

Тим часом республіканка Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що наша держава більше не отримає допомоги, якщо її партія переможе на виборах. На думку політолога Валерія Димова проблема не у самій Ґрін, а у тій частині партії, до якої вона належить. Річ у тім, що група республіканців активно підтримують експрезидента США Дональда Трампа, який має досить-таки проросійську позицію.

Вас може зацікавити – Чого чекати Україні від виборів у США: дивіться відео