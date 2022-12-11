США дали "мовчазну згоду" на удари по Росії: Шейтельман спрогнозував, як зміняться правила війни

Пентагон дав "мовчазну згоду" на те, щоб ЗСУ атакували об'єкти на території Росії, якщо це стосується самозахисту та не порушує норми та правила ведення війни. Водночас Росія скликала засідання Радбезу ООН, де жалілася, що Захід постачає зброю Україні.

Це може свідчити про те, що Владімір Путін боїться отримання Україною від США ще потужнішої зброї: далекобійних ракет, танків Leopard, ЗРК Patriot. Тоді Росія опиниться ще в гіршому становищі, ніж зараз. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Він зазначив, щодо питання далекобійної зброї, треба розділяти дві його категорії: "можна застосовувати проти Росії" та "далекий радіус дії".

"Якщо американці справді дозволять використовувати те, що вони вже передали Україні, нічого нового не додаючи, це вже б відкрило можливості для ЗСУ", – наголосив він.

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Велике досягнення

На його думку, тоді б ЗСУ змогли стріляти HIMARS по території Росії. Це означає, що війська ворога можна було б знищувати ще на підході до фронту.

Росіяни формують військові бригади у Білгороді, а ЗСУ зможуть їх накривати на території Росії. Це було б великим досягненням,

– зауважив Шейтельман.

Він наголосив, що навіть не потрібно, щоб Захід надавав Україні більш далекобійну зброю. Питання у тому, щоб США дозволили застосувати ту зброю, яка вже є в Україні.

Військова допомога Україні: останні новини

Білий дім розглядає можливість постачання Україні касетних боєприпасів. Американські ЗМІ вже назвали цей запит "одним з найсуперечливіших". Запит України у Штатах обдумують вже декілька місяців. Згоди наразі не досягнули. Водночас важливо, що запит не відхилили.

США виступили за постачання Україні німецьких танків Leopard. На думку військового експерта Петра Черника, цілком ймовірно, що її передадуть нашим військовим.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що з кожною ракетною атакою українська система протиповітряної оборони стає ефективнішою, але все ж має бути підсилена. Наразі Україна потребує оперативних рішень і одним із цих рішень може бути надання Україні американських систем ППО Patriot.

У Пентагоні тривалий час забороняли Україні бити по території Росії, проте зараз надали зелене світло. Однак є одна умова – ЗСУ повинні дотримуватися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій.