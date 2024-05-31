Вплинули кілька людей: хто переконав Байдена дати дозвіл бити по Росії

Джо Байден дав Україні дозвіл бити по території Росії американською зброєю, але виключно в районі Харкова. На таке рішення очільника США могли вплинути кілька осіб.

Насамперед Держсекретар США Ентоні Блінкен. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що його візит до Києва назвали таким, що протвережує.

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Хто переконав Байдена

Імовірно, під час останнього візиту в Україну Ентоні Блінкен побачив, як окупанти з території Росії обстрілюють українські міста. Це набагато переконливіше, ніж коли ти бачиш війну онлайн. А вже далі Блінкен пояснював Байдену буквально "на пальцях".

Також на рішення Байдена вплинули інші наші партнери, наприклад, Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Попри те, що Столтенберг був, напевно, найбільш обережною людиною у цьому питанні, вже 2 тижні як він заявив, що треба надати Україні дозвіл знищувати військові цілі на території ворога. За словами Шейтельмана, Столтенберг дуже велика переконлива сила, саме через те, що він обережний чиновник.

У кінці ланцюжка переконання стоять наші МЗС, Міноборони та загалом керівництво України. Це довгі місяці роботи з усіма цими людьми: Столтенбергом, Блінкеном, Пісторіусом (міністр оборони Німеччини – 24 Канал),

– підкреслив Шейтельман.

Загалом питання дозволу Україні бити по Росії західною зброєю абсолютно схоже на те, як ми добивалися передачі танків або літаків. Що важливо під час танкового питання останніми, хто погодився, були Джо Байден і Олаф Шольц.

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