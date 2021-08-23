США евакуювали з Афганістану майже 30 тисяч осіб

Під час евакуації з Афганістану військовими і чартерними рейсами вивезли приблизно 30 тисяч осіб. Мовиться про жителів країни з уразливих груп та громадян США.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен. Зокрема, 8 тисяч осіб вивезли з аеропорту Кабула впродовж доби 21 серпня.

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За словами Блінкена, адміністрація залучила комерційні авіакомпанії до перевезень людей з третіх країн, куди їх доставляють з Кабула. Також вони залишаються там на час перевірки.

Ми уклали угоди приблизно з двома десятками країн на 4 континентах, які допомагають або незабаром допоможуть нам у вивезенні людей з Кабула,

– заявив держсекретар США.

Управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів до подальших вказівок. У відомстві пояснили, що такі заходи ухвалили, аби запобігти скупченню людей і заворушенням в аеропорту Кабула.

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