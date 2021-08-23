США евакуювали з Афганістану майже 30 тисяч осіб
Джерело:"Голос Америки"
Під час евакуації з Афганістану військовими і чартерними рейсами вивезли приблизно 30 тисяч осіб. Мовиться про жителів країни з уразливих груп та громадян США.
Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен. Зокрема, 8 тисяч осіб вивезли з аеропорту Кабула впродовж доби 21 серпня.
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За словами Блінкена, адміністрація залучила комерційні авіакомпанії до перевезень людей з третіх країн, куди їх доставляють з Кабула. Також вони залишаються там на час перевірки.
Ми уклали угоди приблизно з двома десятками країн на 4 континентах, які допомагають або незабаром допоможуть нам у вивезенні людей з Кабула,
– заявив держсекретар США.
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Евакуація з Афганістану: останні новини
- Після того, як терористи "Талібану" 15 серпня заявили, що захопили владу в країні, люди масово рушили в аеропорт Кабула, щоб покинути країну.
- Військові 20 серпня в аеропорту застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь у повітря. У такий спосіб вони намагались стримати натовп афганців.
- Біля одного з пункту пропусків 23 серпня трапилась стрілянина. Внаслідок цього є поранені та один убитий. У стрілянині брали участь військові зі США та Німеччини.
- Україна продовжує евакуацію громадян з Афганістану. З Кабула у Київ 23 серпня вилетів ще один літак. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, на його борту перебувало понад 100 українців.