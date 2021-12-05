США готові допомогти Україні захиститись від Росії, – глава Пентагону

На тлі стягування Росією військ до українських кордонів Сполучені Штати готові забезпечити нашу державу всім необхідним для того, щоб вона мала змогу захищати свою територію від ворога.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана. Він вкотре висловив занепокоєння діями країни-агресора поблизу лінії розмежування.

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Ми збираємося продовжити співпрацю з нашими союзниками та партнерами в регіоні. І ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну території,

– сказав глава Пентагону.

Ллойд Остін зазначив, що США шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що у нинішній ситуації "існує простір для дипломатії та роботи лідерів", однак не став повідомляти деталі.

Сенатори Роб Портман та Джин Шахін запропонували збільшити фінансування на озброєння України з 300 до 350 мільйонів доларів.

Гроші мають піти на закупівлю "озброєнь для стримування агресії Росії".

Російські війська біля України: що відомо

Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.

Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.

Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду на засіданні Ради 3 грудня заявив, що наразі біля наших кордонів дислокуються 94,3 тисячі російських військових.

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