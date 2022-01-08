У США готові надати Україні ракети класу Stinger, – ЗМІ

У Сполучених Штатах закликали адміністрацію Джо Байдена вжити додаткових заходів, аби запобігти вторгненню Росії в Україну, замість того, щоб чекати, поки воно почнеться.

Відповідну заяву в своєму листі до американського президента озвучили колишні співробітники служби національної безпеки та високопоставлені військові офіцери.

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Закликали надати зброю

Вони попросили надати більше зброї Україні вже зараз, зокрема:

направити ракети класу Stinger;

почати додаткові поставки протитанкових ракет Javelin з радарами для відстеження артилерії.

Ми вважаємо, що Сполученим Штатам слід у тісній кооперації зі своїми союзниками по НАТО і з Україною зробити негайні кроки, щоб вплинути на розрахунки Кремля про ціну вторгнення для Росії, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації,

– мовиться у листі до Джо Байдена.

Своєю чергою у Міноборони України вважають, що ракети класу "земля-повітря" Stinger допоможуть її військовим захистити країну від низьколетючих російських вертольотів і безпілотників.

Допомога від США у 2022 році

Радника американського президента з національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що США розширять військову допомогу Україні у разі вторгнення Росії.

Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що наша держава отримає від Штатів заплановані 300 мільйонів доларів. Однак буде й інша допомога, деталі якої поки розкривати рано.

Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, її збільшено до 300 мільйонів,

– зазначила дипломатка.

Вона уточнила, що компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж зріс. За її словами, це та сума, яку заклали на 2022 рік і щодо якої оборонні відомства обох країн співпрацюють.

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