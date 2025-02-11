Все не просто так: Захід інтенсивно працює над зупинкою бойових дій в Україні

Дискусії про завершення російсько-української війни тривають. Проте невідомо, чи готовий уже мирний план, чи його напрацювання лише тривають. Залишається сподіватись, що адміністрація Дональда Трампа та лідери Європи готові до спільних зусиль для припинення бойових дій в Україні.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що, на його думку, плану завершення російсько-української війни поки немає. Однак на Заході не просто так говорять про його ймовірні варіанти.

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Робота над планом завершення війни

Олег Лісний вважає, що лютий 2025 року стане початком інтенсивної роботи західних лідерів над планом щодо завершення війни в Україні.

Я бачу позитивні моменти, зокрема, всупереч позиції Росії, яка не хоче бачити за столом перемовин ні Європу, ні Україну, американська сторона дійшла висновку, що треба провести консультації з усіма членами НАТО та європейськими лідерами. Це має відбутись перед тим, як оприлюднювати план щодо припинення війни,

– наголосив він.

Команда Трампа свідомо працює над тим, щоб за столом перемовин, окрім України, сиділи також і європейці.

За словами політолога, якщо позиція США розвиватиметься в такому напрямку і далі, то це буде дуже позитивно.

На стороні добра фактично буде троє проти одного. Зрозуміло, що за спиною Росії є й інші, але якщо будуть перемовини, то до Європи можуть дослухатись. Це дуже важливо, адже цього компоненту раніше не було,

– зауважив Олег Лісний.

Підготовка плану до ймовірних перемовин між Україною та Росією це довгий процес. Проте його, однозначно, оприлюднять після всіх консультацій та обговорень, і це, ймовірно, зробить Трамп.

До слова, спеціальний представник президента США Кіт Келлог обговорив із дипломатами низки країн шляхи досягнення миру в Україні. Він зустрівся з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Чехії, а також із послами Італії та Британії. Перемовини стосувалися безпеки Європи. Чехія наголосила, що Україні потрібне достатнє озброєння, щоб вести переговори з позиції сили.