Як у Вашингтоні готуються до прийому Зеленського - потужні фото

У США активно готуюся до приїзду Володимира Зеленського та української делегації. На вулицях Вашингтона вже майорять українські прапори.

Як Вашингтон готується до приїзду Зеленського

Біля будівлі Капітолія повісили державний прапор України поруч з американським прапором. Також український стяг майорить на центральній вулиці – Пенсільванія-авеню.

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До приїзду Зеленського готуються не лише в урядовому кварталі. Прості американці у твітері також виставляють фотографії з українським прапором на своїх домівках. Таким способом громадяни США хочуть показати українцям свою підтримку.



Працівники встановлюють український прапор біля Капітолія / Фото Sky News



Центральну вулицю Вашингтона готують до приїзду Зеленського / Фото Джес Рабінович

Американські громадяни підтримують Україну! У всьому моєму районі люди вивішують український прапор після огидного вторгнення Росії,

– пишуть користувачі у твітері.



Американці хочуть показати свою підтримку / Фото Лізи Енн

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