США хочуть говорити з Росією про розміщення своїх ракет в Європі, – ЗМІ

У Вашингтоні заявили про готовність обговорювати з Росією питання розміщення ракет і масштаби військових навчань в Європі. Але жодних угод без повної взаємності зі сторони Москви досягнуто не буде.

Видання з посиланням на власні джерела повідомило, що на майбутніх переговорах із Росією представники США готові до обговорення цих питань.

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Вашингтон готовий говорити про розміщення ракет в Європі

США на переговорах з Росією готові говорити про питання розміщення ракет та масштаби військових навчань у Європі. Адже це турбує Москву.

Крім того, Вашингтону важливо зрозуміти, чи насправді Кремль готовий піти на деескалацію щодо України, чи його нові вимоги – тільки тактика затягування та привід для нового вторгнення. У зв'язку з цим США готові вислухати позицію Москви. Однак лише у тому випадку, якщо і їхню позицію слухатимуть.

Водночас журналістка Наталія Бертран написала у мережі, що жодних угод без повної взаємності зі сторони Росії щодо цих питань не буде. Таку гарантію дав один із високопоставлених чиновників адміністрації США.

Перемовини США і Росії: що відомо

10 січня пройде зустріч глав Росії та США, на якій вони обговорять "гарантії безпеки".

У грудні 2021 року Москва висунула Вашингтону та НАТО умови, однією з яких є невступ України до Альянсу.

Перемовини США та Росії щодо цих "гарантій безпеки" відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу під час прямих переговорів представників країн, потім на засіданні Ради НАТО – Росія 12 січня, а тоді й на зустрічі у форматі Росія – ОБСЄ, яка також пройде у січні.

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