США хочуть обговорити Росію на зустрічі глав МЗС G7, – Держдеп
Джерело:Інтерфакс-Україна
У Вашингтоні сподіваються, що дії Росії щодо її сусідів, зокрема України, стануть однією з тем зустрічі глав закордонних відомств G7. Вона пройде у Великій Британії 10 – 12 грудня.
Про бажання США порушити питання Росії на зустрічі очільників міністерств закордонних справ країн "Великої сімки" розповіла заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Еріка Баркс Рагглз.
Читайте також Нові санкції та відключення Росії від системи SWIFT: що може чекати на країну-агресора
США хоче говорити про Росію на зустрічі G7
Ми очікуємо, що дії Росії засуджуватимуть,
– зазначила Баркс Рагглз.
За словами дипломатки, Вашингтон працює з партнерами, щоб дати Москві чітко зрозуміти, що коли вона перейде кордони, доведеться заплатити за це.
Представниця Держдепу наголосила, що у членів G7 "існує велика єдність", яка стосується проблем, пов'язаних із діяльністю Росії щодо сусідніх із нею держав.
Водночас Баркс-Рагглз заявила: "Ми хочемо стабільних та передбачуваних відносин із Росією".Довідка. Зустріч пройде в британському Ліверпулі 10 – 12 грудня. Там також планують обговорити такі питання: відновлення економіки в умовах пандемії COVID-19, охорона здоров'я та зміна клімату. Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у ній.
Війська Росії біля українських кордонів: що відомо
- За інформацією української розвідки, поблизу кордону України перебувають понад 94 тисячі російських військових, які можуть піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року.
- Міжнародні ЗМІ заявили, що у випадку ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч людей. Згодом цю інформацію підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.
- Захід погрожує Москві серйозними санкціями. США можуть навіть відключити Росію від міжнародної системи SWIFT. У Німеччині вважають, що настане кінець і скандальному газопроводу "Північний потік-2".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг та держсекретар США Ентоні Блінкен днями поговорили про Україну. В Альянсі закликали Кремль не йти на ескалацію. Водночас ЗМІ пишуть, що НАТО готові надати Україні авіацію, якщо Путін вирішить піти на Київ.
- Росія ж вважає, що це Україна стягує свою армію до тимчасово окупованого Донбасу, а союзники їй допомагають.
До речі, Союзники погрожують Росії: хто вдарить першим: дивіться відео