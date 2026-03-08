Водночас американський лідер додав, що навіть якщо така допомога і є, то вона не приносить Ірану помітних результатів. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що розповів Трамп?

Президент США зробив заяву під час спілкування з журналістами на борту президентського літака.

Його запитали, чи має він інформацію про те, що Росія може допомагати Ірану під час нинішнього конфлікту. Трамп відповів, що не бачить доказів такої підтримки.

У мене немає жодних підстав так вважати,
– наголосив він.

Водночас американський президент припустив: навіть якщо Москва передає Ірану певну інформацію або допомогу, вона не є ефективною. Адже, за словами Трампа, ситуація на полі бою свідчить, що Тегеран "не дуже добре справляється".

Що відомо про можливу роль Росії?

  • Раніше в медіа з’являлися повідомлення, що Росія може передавати Ірану розвідувальні дані, які Тегеран використовує для атак по американських силах у регіоні. У США навіть зверталися до Москви із закликом припинити таку практику, однак невідомо, чи дослухався Кремль до цього прохання.

  • На цьому тлі на Близькому Сході триває масштабне загострення. Наприкінці лютого США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану, звинувативши іранський режим у підтримці терористичних угруповань і загрозі регіональній безпеці.

  • Іран у відповідь завдає ракетних і дронових ударів по цілях у регіоні, зокрема по військових базах, пов’язаних зі США та їхніми союзниками.