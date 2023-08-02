США незабаром можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні, – Politico
Джерело:Politico
США незабаром можуть оголосити про надання Україні нового пакету озброєнь. Це може статися вже на початку наступного тижня.
Поки що точно не відомо, що увійде до нового пакету допомоги. Нагадаємо, що раніше США оголосили про новий пакет для України на 800 мільйонів.
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США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні
За даними ЗМІ, Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакету озброєнь вже на початку наступного тижня.
Зауважимо, що останній пакет військової допомоги для України від адміністрації Байдена склав 400 мільйонів доларів на додаткову протиповітряну оборону, артилерію та інші боєприпаси, а також бронетехніку та протитанкову зброю. Міністерство оборони очікує, що ще один транш буде оголошено на початку наступного тижня.
Так, до останнього пакету військової допомоги увійшли, зокрема:
- додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- міномети калібру 120 мм і 60 мм;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- ракети TOW;
- Javelin та інші протитанкові системи;
- безпілотні авіаційні системи Hornet;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат.
Допомога Україні від США: останні новини
- Нагадаємо, США 7 липня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума складатиме 800 мільйонів доларів, а увійдуть до нього також касетні боєприпаси.
- До речі, у США визначилися з долею касетних боєприпасів для України. Нашій державі вирішили їх таки передати.
- У Пентагоні "знайшли" для України ще 6 мільярдів доларів. Вірніше, це ті кошти, які раніше "загубились" у бухгалтерії. Так, Пентагон провів аудит щодо військової допомоги Україні з боку США і виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання. Загалом таким чином для України "знайшлося" ще 6,2 мільярда доларів.