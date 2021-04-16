Якщо буде потреба: США можуть збільшити кількість своїх військових в Україні

Наразі в Україні на постійній основі перебувають 160 американських військових. Однак у разі потреби США можуть збільшити їхню кількість.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зауважила, що Україна та ЗСУ у 2021 році дуже відрізняються від того, якими вони були у 2014 році.

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За словами Квін, Штати постійно оцінюють ситуацію в Україні. Окрім того, у США аналізують потреби української сторони.

На запитання, чи готові Штати збільшити кількість своїх військових в Україні, Квін відповіла ствердно.

Якщо за нашими оцінками, потреби зміняться і треба буде збільшити (кількість військових – 24 канал), ми це питання розглядатимемо,

– заявила політикиня.

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