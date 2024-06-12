Видання The Politico повідомило про те, що Джо Байден дав Україні таємний дозвіл для ударів по території Росії поблизу Харківської області. Однак США потрібно бути більш рішучими та агресивнішими в питанні військової допомоги Україні.

Таку думку 24 Каналу висловив конгресмен-демократ Джим Гаймс, зауваживши, що американські винищувачі F-16 потрібно якнайшвидше відправити в Україну. Він також розповів, що не підтримує повне зняття обмежень на наступ вглиб території Росії.

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Потрібно бути рішучими

Гаймс розповів, що Байден зробив правильне рішення, конгресмени закликали президента дозволити українцям надати дозвіл на використання американської зброї всередині Росії. США бачили, як росіяни розгорнули артилерію на північ від українського кордону й безкарно її застосовували, адже українські військові не могли її атакувати.

У нас була затримка із допомогою, яка, на щастя, була подолана Конгресом. Звісно, поки американські винищувачі F-16 не літають над Україною, але мали б вже літати. Тому я не хочу називати це переломним моментом, бо США і президенту потрібно бути більш агресивними в плані постачання зброї на поле бою в Україні,

– зауважив конгресмен-демократ.

Не справа у відсутності обмежень

Хоча Байден і надав Україні дозвіл, певні обмеження досі є, наприклад, Україна не може завдавати ударів по Росії ракетами ATACMS великої дальності. На думку Гаймса, є певні реальні побоювання.

Наприклад, він би не підтримав можливість наступальних дій в глиб Росії. Однак точно це б не виходило за межі надання українцям можливості атакувати лінії постачання, склади, а також місця скупчення військ, які чітко залучені для нападу на Україну.

Тому я вважаю, що нам потрібно продовжувати бути більш орієнтованими на майбутнє щодо того, яка зброя може бути використана і де саме й якою розвідувальною інформацією ми ділимося. Однак дозвіл на удари не повинен бути необмеженим,

– зазначив конгресмен-демократ.

Він пояснив, що справа не в тому, що немає бути жодних обмежень, а в тому, що ці обмеження мають бути більш агресивними, ніж вони є сьогодні.

Також Гаймс розповів, що Байден може бути більш агресивним до російського диктатора Владіміра Путіна. За довгий період часу світ зрозумів те, що Путін може говорити про застосування ядерної зброї, але не піде на такий крок. Це було б для нього хіба питання екзистенційного виживання його режиму й збожеволення. Також всі розуміють, що найближчим часом він не здійснить нападу на країни НАТО, адже для нього це було б самогубством.

Тому я продовжую вірити, що Білий Дім був занадто обережним, консервативним щодо надання українцям тих сил, яких вони потребують для перемоги,

– додав конгресмен-демократ.

За словами Гаймса, зараз світ перебуває на тому етапі, коли українці роблять все можливе, щоб зупинити російський наступ. США та Україні потрібно його зупинити й змусити російських військових повернутись до визнаних українських кордонів.

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