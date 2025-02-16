Джей ді Венс уже на все відповів: Путіну не вигідно буде тягнути з перемовинами

Деякі західні ЗМІ вважають, що Владімір Путін не піде на припинення вогню та намагатиметься продовжувати воювати далі. Це начебто триватиме доти, поки у США не погодяться піти на поступки Кремлю.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що це малоймовірно, адже Джей Ді Венс нещодавно спростував таку можливість. Мовляв, якщо Росія не погодиться йти на перемовини, то Сполучені Штати Америки можуть відправити до України своїх солдатів.

Дивіться також Привид Мюнхена 1938 і великий "договірняк": як на Заході реагують на переговори Трампа та Путіна

Чи погодиться Росія на перемовини

Тарас Загородній вважає, що Путін не відмовлятиметься від перемовин, адже Росії це невигідно.

Я думаю, що росіяни витрачають багато ресурсів (фінансових – 24 Канал), щоб в інформаційному просторі були новини про те, що Росія начебто сильна як ніколи,

– припустив він.

Наступ окупантів на фронті уповільнюється. Ймовірно, до кінця зими 2025 року Росія відчує дефіцит людського ресурсу. Це може спричинити початок мобілізації, яка не дуже вигідна Кремлю.

Росія блефує. Дональд Трамп не збирається припиняти допомогу Україні. Всі розуміють, що єдиним гарантом безпеки в Європи є українська армія, яка спроможна реалізувати захист,

– сказав політтехнолог.

Загородній додав, що росіяни мріють, аби США припинили допомогу Україні, проте, на його думку, цього не станеться.

Важливо зауважити, що Джей Ді Венс спростував свою недавню заяву про ймовірне введення військ США в Україну, підкресливши, що трапилось некоректне трактування його слів. Він наголосив, що американські військові не повинні ризикувати життям, якщо це не відповідає інтересам і безпеці США. Таким чином, адміністрація Трампа ще раз підтвердила відсутність намірів щодо прямої військової участі у війні.