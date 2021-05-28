США та інші члени НАТО повинні збільшити допомогу Україні у сфері безпеки, – Болтон

Сполучені Штати разом з іншими членами НАТО повинні збільшити допомогу в сфері безпеки для України. Це допоможе вигнати російських окупантів з Донбасу та закінчити війну.
Відповідну заяву зробив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю, організованому громадською організацією "Платформа публічної дипломатії".
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Моя рекомендація для України щодо того, як стати членом НАТО, полягає у тому, щоб США та інші члени Альянсу збільшили їй допомогу у сфері безпеки для врегулювання конфлікту на Донбасі,
– сказав він.
Джон Болтон пояснив, що це допоможе:
- вислати російських найманців з території Донбасу;
- перекрити потік підтримки окупантів на Сході.
- Україні повністю відновити контроль на кордоні з Росією.
Чиновник зауважив, що цей проєкт повинен мати високий пріоритет.
Потрібно заблокувати "Північний потік-2"
Колишній радник президента США з питань національної безпеки наголосив на необхідності рішучих дій Штатів і держав НАТО й ЄС, спрямованих на блокування будівництва "Північного потоку-2".
Я цілком розумію біду України з будівництвом трубопроводів, але ситуація для неї стане ще гірша, коли "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію. І це неприпустимо, що західноєвропейці все ще відкидають пораду Маргарет Тетчер у 1980-х: "Не станьте залежними від російської нафти та природного газу,
– додав Джон Болтон.
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На Донбасі поранили українського воїна
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- Вранці 28 травня найманці Росії обстріляли позиції бійці ЗСУ поблизу Пісків, що на Донеччині.
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