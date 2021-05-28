США та інші члени НАТО повинні збільшити допомогу Україні у сфері безпеки, – Болтон

Сполучені Штати разом з іншими членами НАТО повинні збільшити допомогу в сфері безпеки для України. Це допоможе вигнати російських окупантів з Донбасу та закінчити війну.

Відповідну заяву зробив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю, організованому громадською організацією "Платформа публічної дипломатії".

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Моя рекомендація для України щодо того, як стати членом НАТО, полягає у тому, щоб США та інші члени Альянсу збільшили їй допомогу у сфері безпеки для врегулювання конфлікту на Донбасі,

– сказав він.

Джон Болтон пояснив, що це допоможе:

вислати російських найманців з території Донбасу;

перекрити потік підтримки окупантів на Сході.

Україні повністю відновити контроль на кордоні з Росією.

Чиновник зауважив, що цей проєкт повинен мати високий пріоритет.

Потрібно заблокувати "Північний потік-2"

Колишній радник президента США з питань національної безпеки наголосив на необхідності рішучих дій Штатів і держав НАТО й ЄС, спрямованих на блокування будівництва "Північного потоку-2".

Я цілком розумію біду України з будівництвом трубопроводів, але ситуація для неї стане ще гірша, коли "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію. І це неприпустимо, що західноєвропейці все ще відкидають пораду Маргарет Тетчер у 1980-х: "Не станьте залежними від російської нафти та природного газу,

– додав Джон Болтон.

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На Донбасі поранили українського воїна

Окупанти, нехтуючи домовленостями, продовжують нахабно порушувати режим припинення вогню.

Вранці 28 травня найманці Росії обстріляли позиції бійці ЗСУ поблизу Пісків, що на Донеччині.

Унаслідок ворожих атак один захисник України отримав поранення. Військового госпіталізували, його стан стабільний.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу