Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу звернув увагу на реакцію Сполучених Штатів на гібридну війну, яку ведуть росіяни вже впродовж багатьох років. Він пояснив, з чим пов'язана така поведінка Дональда Трампа.

Чому Трамп не протистоїть російській дезінформації?

"Найгірше те, що Сполучені Штати, адміністрація Трампа фактично складає зброю, тому що гібридна війна росіян проти західного світу, проти НАТО триває вже дуже давно", – пояснив він.

Також найближчим часом у Білорусі розгорнуться російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025", які, на його думку, теж є елементом гібридної війни проти держав-членів НАТО, зокрема, країни Балтії та Польщі.

Дезінформаційна пропагандистська машина буде тиснути на суспільство вже там, щоб розбалансувати його. Це вже відбувається. Водночас американці вивішують білий прапор, коли припиняють протистояти цій дезінформації,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Така політика США розпочалась з перших днів президентської каденції Трампа. Коли Ілон Маск прийшов різати всі бюджети, намагатися закрити USAID, "Радіо Свобода". Це відбувається, за словами політолога, саме тому, що у них не має розуміння важливості цих інституцій.

Складається враження, що американці все більше хочуть торгувати з Росією, попри все, готові йти їй на поступки і давати певні сигнали. Але на ці сигнали Володимир Путін відповідає плювками в обличчя Трампу,

– відзначив Андрій Ткачук.

Тому, за його словами, дуже хотілося б побачити чіткі та ефективні дії США вже восени щодо допомоги Україні з ударами вглиб території Росії. Проте важко прогнозувати дії Трампа далі одного дня, тому що сьогодні відбувається певна зустріч з позитивним результатом, а потім ухвалюються протилежні рішення.

Зараз ми бачимо наслідки всі цих процесів – тиск Росії і спроба ворога захопити Донбас до кінця 2025 року. Хоча, як зауважив офіцер ЗСУ, така перспектива на сьогодні не вбачається.

Як США реагує на російську пропаганду?