США не можуть одноосібно ухвалити рішення щодо членства України у НАТО, – Білий дім

У Білому домі заявили, що США не можуть одноосібно ухвалити рішення щодо членства України у НАТО. Спершу українська сторона має виконати низку необхідних умов.

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила: офіційний Київ знає, що потрібно зробити, аби відповідати стандартам членства. Мовиться про низку реформ.

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Україна має право вирішити, чи варто їй вступати у НАТО. Вона знає що необхідно ухвалити, щоб відповідати стандартам членства,

– наголосила Псакі.

За словами речниці Білого дому, Україна має реалізувати реформи, направлені на встановлення верховенства закону, модернізацію сектору оборони та нарощування економічної міці.

Шлях України до НАТО: останні новини

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков повідомив, що Україна може увійти до Альянсу, попри війну на Донбасі. У статуті НАТО не мовиться про заборону країні отримати членство під час війни на її території.

Дипломат також похвалив навчання "Сі Бриз-2021", які відбулися в Україні. Вінніков наголосив: "цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що країни Заходу мають проявити "нову мужність" і прийняти Україну до НАТО. Це буде гарантією безпеки після запуску одіозного газопроводу "Північний потік-2".